VONV: Vanguard Russell 1000 Value ETF

89.47 USD 0.29 (0.33%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de VONV a changé de 0.33% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 88.79 et à un maximum de 90.08.

Suivez la dynamique Vanguard Russell 1000 Value ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action VONV aujourd'hui ?

L'action Vanguard Russell 1000 Value ETF est cotée à 89.47 aujourd'hui. Elle se négocie dans 88.79 - 90.08, a clôturé hier à 89.18 et son volume d'échange a atteint 684. Le graphique en temps réel du cours de VONV présente ces mises à jour.

L'action Vanguard Russell 1000 Value ETF verse-t-elle des dividendes ?

Vanguard Russell 1000 Value ETF est actuellement valorisé à 89.47. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 8.07% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de VONV.

Comment acheter des actions VONV ?

Vous pouvez acheter des actions Vanguard Russell 1000 Value ETF au cours actuel de 89.47. Les ordres sont généralement placés à proximité de 89.47 ou de 89.77, le 684 et le -0.09% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de VONV sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action VONV ?

Investir dans Vanguard Russell 1000 Value ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 71.68 - 90.42 et le prix actuel 89.47. Beaucoup comparent 0.40% et 11.81% avant de passer des ordres à 89.47 ou 89.77. Consultez le graphique du cours de VONV en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action ETF Shares ?

Le cours le plus élevé de ETF Shares l'année dernière était 90.42. Au cours de 71.68 - 90.42, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 89.18 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Vanguard Russell 1000 Value ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action ETF Shares ?

Le cours le plus bas de ETF Shares (VONV) sur l'année a été 71.68. Sa comparaison avec 89.47 et 71.68 - 90.42 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de VONV sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action VONV a-t-elle été divisée ?

Vanguard Russell 1000 Value ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 89.18 et 8.07% après les opérations sur titres.

Range quotidien
88.79 90.08
Range Annuel
71.68 90.42
Clôture Précédente
89.18
Ouverture
89.55
Bid
89.47
Ask
89.77
Plus Bas
88.79
Plus Haut
90.08
Volume
684
Changement quotidien
0.33%
Changement Mensuel
0.40%
Changement à 6 Mois
11.81%
Changement Annuel
8.07%
