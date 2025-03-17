- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
VONV: Vanguard Russell 1000 Value ETF
Le taux de change de VONV a changé de 0.33% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 88.79 et à un maximum de 90.08.
Suivez la dynamique Vanguard Russell 1000 Value ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VONV Nouvelles
- Optas Capital Trims $2.8 Million From Vanguard Russell 1000 Value ETF as Growth Stocks Outperform
- SDY: Balance Is Key For This $20B High Yield Dividend Aristocrats ETF (NYSEARCA:SDY)
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- Should Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) Be on Your Investing Radar?
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- VTV: Is Vanguard's $200B Value ETF Right For You? (NYSEARCA:VTV)
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Weekly Market Pulse: The Return Of Tariff Man
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- Chart Of The Day: You Want Rotation? You Got Rotation!
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- Who Will Benefit From Deregulation?
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- Inflection Points: Rethinking Your Core
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- Q2 2025 Equity Market Outlook
- Is Value Investing Making A Comeback?
- VONV: A Value ETF With A Small-Cap Twist (NASDAQ:VONV)
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
- Weekly Market Pulse: A Discounting Mechanism
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action VONV aujourd'hui ?
L'action Vanguard Russell 1000 Value ETF est cotée à 89.47 aujourd'hui. Elle se négocie dans 88.79 - 90.08, a clôturé hier à 89.18 et son volume d'échange a atteint 684. Le graphique en temps réel du cours de VONV présente ces mises à jour.
L'action Vanguard Russell 1000 Value ETF verse-t-elle des dividendes ?
Vanguard Russell 1000 Value ETF est actuellement valorisé à 89.47. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 8.07% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de VONV.
Comment acheter des actions VONV ?
Vous pouvez acheter des actions Vanguard Russell 1000 Value ETF au cours actuel de 89.47. Les ordres sont généralement placés à proximité de 89.47 ou de 89.77, le 684 et le -0.09% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de VONV sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action VONV ?
Investir dans Vanguard Russell 1000 Value ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 71.68 - 90.42 et le prix actuel 89.47. Beaucoup comparent 0.40% et 11.81% avant de passer des ordres à 89.47 ou 89.77. Consultez le graphique du cours de VONV en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ETF Shares ?
Le cours le plus élevé de ETF Shares l'année dernière était 90.42. Au cours de 71.68 - 90.42, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 89.18 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Vanguard Russell 1000 Value ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ETF Shares ?
Le cours le plus bas de ETF Shares (VONV) sur l'année a été 71.68. Sa comparaison avec 89.47 et 71.68 - 90.42 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de VONV sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action VONV a-t-elle été divisée ?
Vanguard Russell 1000 Value ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 89.18 et 8.07% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 89.18
- Ouverture
- 89.55
- Bid
- 89.47
- Ask
- 89.77
- Plus Bas
- 88.79
- Plus Haut
- 90.08
- Volume
- 684
- Changement quotidien
- 0.33%
- Changement Mensuel
- 0.40%
- Changement à 6 Mois
- 11.81%
- Changement Annuel
- 8.07%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 10.7
- Fcst
- -13.1
- Prev
- -8.7
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev