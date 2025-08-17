FiyatlarBölümler
VNO: Vornado Realty Trust

41.65 USD 0.27 (0.64%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VNO fiyatı bugün -0.64% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 41.31 ve Yüksek fiyatı olarak 42.00 aralığında işlem gördü.

Vornado Realty Trust hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

VNO haberleri

Günlük aralık
41.31 42.00
Yıllık aralık
29.68 46.63
Önceki kapanış
41.92
Açılış
41.73
Satış
41.65
Alış
41.95
Düşük
41.31
Yüksek
42.00
Hacim
2.768 K
Günlük değişim
-0.64%
Aylık değişim
10.95%
6 aylık değişim
12.11%
Yıllık değişim
5.79%
21 Eylül, Pazar