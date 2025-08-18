CotationsSections
Devises / VNO
VNO: Vornado Realty Trust

41.65 USD 0.27 (0.64%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de VNO a changé de -0.64% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 41.31 et à un maximum de 42.00.

Suivez la dynamique Vornado Realty Trust. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
41.31 42.00
Range Annuel
29.68 46.63
Clôture Précédente
41.92
Ouverture
41.73
Bid
41.65
Ask
41.95
Plus Bas
41.31
Plus Haut
42.00
Volume
2.768 K
Changement quotidien
-0.64%
Changement Mensuel
10.95%
Changement à 6 Mois
12.11%
Changement Annuel
5.79%
