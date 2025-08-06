Валюты / VNO
VNO: Vornado Realty Trust
42.15 USD 0.08 (0.19%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VNO за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.70, а максимальная — 42.32.
Следите за динамикой Vornado Realty Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
41.70 42.32
Годовой диапазон
29.68 46.63
- Предыдущее закрытие
- 42.07
- Open
- 41.99
- Bid
- 42.15
- Ask
- 42.45
- Low
- 41.70
- High
- 42.32
- Объем
- 3.789 K
- Дневное изменение
- 0.19%
- Месячное изменение
- 12.28%
- 6-месячное изменение
- 13.46%
- Годовое изменение
- 7.06%
