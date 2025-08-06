КотировкиРазделы
VNO: Vornado Realty Trust

42.15 USD 0.08 (0.19%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VNO за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.70, а максимальная — 42.32.

Следите за динамикой Vornado Realty Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
41.70 42.32
Годовой диапазон
29.68 46.63
Предыдущее закрытие
42.07
Open
41.99
Bid
42.15
Ask
42.45
Low
41.70
High
42.32
Объем
3.789 K
Дневное изменение
0.19%
Месячное изменение
12.28%
6-месячное изменение
13.46%
Годовое изменение
7.06%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.