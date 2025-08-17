Divisas / VNO
VNO: Vornado Realty Trust
41.23 USD 0.92 (2.18%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de VNO de hoy ha cambiado un -2.18%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 41.06, mientras que el máximo ha alcanzado 42.48.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Vornado Realty Trust. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
VNO News
- This $1.6 billion deal is a sign that the worst of the crisis in office real estate is in the past
- Las acciones de Paramount Group alcanzan un máximo de 52 semanas a 7,85 dólares
- JBG SMITH: The Easy Money Has Been Made (Rating Downgrade) (NYSE:JBGS)
- Cool Enough For Cuts
- Truist Securities eleva el precio objetivo de Vornado Realty Trust por la fortaleza del arrendamiento en Nueva York
- Truist Securities eleva precio objetivo de Vornado Realty Trust por fortaleza en NY
- Truist Securities raises Vornado Realty Trust price target on New York leasing strength
- General Motors To Rally More Than 24%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Adobe (NASDAQ:ADBE), C3.ai (NYSE:AI)
- Vornado Realty Trust (VNO) BofA Securities 2025 Global Real Estate Conference Transcript
- Vornado en la Conferencia de BofA: Optimismo sobre el mercado de oficinas de NYC
- Vornado at BofA Conference: NYC Office Market Optimism
- Vornado Acquires 623 Fifth Avenue Condominium Office for $218M
- Vornado acquires Fifth Avenue office building for $218 million
- Fitch revises Vornado Realty Trust’s outlook to positive, affirms BB+ rating
- Why Is Vornado (VNO) Up 2.3% Since Last Earnings Report?
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on SL Green stock amid NYC market strength
- The Calm Before The Cut
- Vornado Realty Doubles Down On Manhattan, I'm Buying Its Series O Preferreds (NYSE:VNO)
- Paramount Group stock rises on report of multiple bidders in sale process
- Implied Volatility Surging for Vornado Realty Trust Stock Options
- Vornado Bolsters Portfolio With the Acquisition of 623 Fifth Avenue
- Vornado to acquire 623 Fifth Avenue office condo for $218 million
- Vornado's JV Sells 512 West 22nd Street Property for $205M
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
Rango diario
41.06 42.48
Rango anual
29.68 46.63
- Cierres anteriores
- 42.15
- Open
- 42.21
- Bid
- 41.23
- Ask
- 41.53
- Low
- 41.06
- High
- 42.48
- Volumen
- 4.656 K
- Cambio diario
- -2.18%
- Cambio mensual
- 9.83%
- Cambio a 6 meses
- 10.98%
- Cambio anual
- 4.72%
