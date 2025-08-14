Währungen / VNO
VNO: Vornado Realty Trust
41.92 USD 0.69 (1.67%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VNO hat sich für heute um 1.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 41.15 bis zu einem Hoch von 42.26 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vornado Realty Trust-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
41.15 42.26
Jahresspanne
29.68 46.63
- Vorheriger Schlusskurs
- 41.23
- Eröffnung
- 41.37
- Bid
- 41.92
- Ask
- 42.22
- Tief
- 41.15
- Hoch
- 42.26
- Volumen
- 1.934 K
- Tagesänderung
- 1.67%
- Monatsänderung
- 11.67%
- 6-Monatsänderung
- 12.84%
- Jahresänderung
- 6.48%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K