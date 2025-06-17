Dövizler / VNCE
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
VNCE: Vince Holding Corp
3.18 USD 0.55 (20.91%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VNCE fiyatı bugün 20.91% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.77 ve Yüksek fiyatı olarak 3.26 aralığında işlem gördü.
Vince Holding Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VNCE haberleri
- Vince Grows Margins as DTC Sales Rise
- Vince Holding’in hedef fiyatı Noble Capital tarafından 4,50 dolara yükseltildi
- Vince Holding price target raised to $4.50 from $2.50 at Noble Capital
- Vince Holding Corp. (VNCE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Why Oxford Industries Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ekso Bionics Holdings (NASDAQ:EKSO), CI&T (NYSE:CINT)
- Vince kazancı $0,62 ile beklentilere göre daha iyi, kâr ise beklentilere göre düşük
- Vince earnings beat by $0.62, revenue fell short of estimates
- Vince Holding Corp. (VNCE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Vince Holding Corp. (VNCE) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Vince Posts 6600% EPS Jump in Fiscal Q2
- A-Mark Precious Metals (AMRK) Q4 Earnings Top Estimates
- Chewy, Tsakos Energy, Oxford Industries set to report Wednesday
- Wall Street Week Ahead
- Adobe, Kroger To Report Earnings While Markets Await Core CPI
- Duluth Holdings (DLTH) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Guess (GES) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- NYSE approves Vince Holding’s plan to maintain listing
- This Analog Devices Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Wednesday - Genworth Financial (NYSE:GNW), Analog Devices (NASDAQ:ADI)
- Noble Capital upgrades Vince Holding stock rating on valuation
- Aurora Cannabis, Bitdeer Technologies Group And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Aurora Cannabis (NASDAQ:ACB), Bitdeer Technologies (NASDAQ:BTDR)
- Why Beyond Air Shares Are Trading Lower By Over 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Acurx Pharmaceuticals (NASDAQ:ACXP), Biomea Fusion (NASDAQ:BMEA)
- Vince Holding Corp. (VNCE) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Vince Holding Corp reports Q1 2025 results
- Vince Holding Corp. Reports First Quarter 2025 Results
Günlük aralık
2.77 3.26
Yıllık aralık
1.07 6.89
- Önceki kapanış
- 2.63
- Açılış
- 2.82
- Satış
- 3.18
- Alış
- 3.48
- Düşük
- 2.77
- Yüksek
- 3.26
- Hacim
- 1.040 K
- Günlük değişim
- 20.91%
- Aylık değişim
- 128.78%
- 6 aylık değişim
- 60.61%
- Yıllık değişim
- 70.97%
21 Eylül, Pazar