VNCE: Vince Holding Corp

3.18 USD 0.55 (20.91%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VNCE fiyatı bugün 20.91% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.77 ve Yüksek fiyatı olarak 3.26 aralığında işlem gördü.

Vince Holding Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
2.77 3.26
Yıllık aralık
1.07 6.89
Önceki kapanış
2.63
Açılış
2.82
Satış
3.18
Alış
3.48
Düşük
2.77
Yüksek
3.26
Hacim
1.040 K
Günlük değişim
20.91%
Aylık değişim
128.78%
6 aylık değişim
60.61%
Yıllık değişim
70.97%
21 Eylül, Pazar