Валюты / VNCE
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
VNCE: Vince Holding Corp
2.64 USD 0.19 (6.71%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VNCE за сегодня изменился на -6.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.40, а максимальная — 2.83.
Следите за динамикой Vince Holding Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости VNCE
- Vince Grows Margins as DTC Sales Rise
- Целевая цена Vince Holding повышена до $4,50 с $2,50 в Noble Capital
- Vince Holding price target raised to $4.50 from $2.50 at Noble Capital
- Vince Holding Corp. (VNCE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Why Oxford Industries Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ekso Bionics Holdings (NASDAQ:EKSO), CI&T (NYSE:CINT)
- Vince: доходы побили прогнозы, прибыльa оказался ниже прогнозов в Q2
- Vince earnings beat by $0.62, revenue fell short of estimates
- Vince Holding Corp. (VNCE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Vince Holding Corp. (VNCE) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Vince Posts 6600% EPS Jump in Fiscal Q2
- A-Mark Precious Metals (AMRK) Q4 Earnings Top Estimates
- Chewy, Tsakos Energy, Oxford Industries set to report Wednesday
- Wall Street Week Ahead
- Adobe, Kroger To Report Earnings While Markets Await Core CPI
- Duluth Holdings (DLTH) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Guess (GES) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- NYSE approves Vince Holding’s plan to maintain listing
- This Analog Devices Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Wednesday - Genworth Financial (NYSE:GNW), Analog Devices (NASDAQ:ADI)
- Noble Capital upgrades Vince Holding stock rating on valuation
- Aurora Cannabis, Bitdeer Technologies Group And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Aurora Cannabis (NASDAQ:ACB), Bitdeer Technologies (NASDAQ:BTDR)
- Why Beyond Air Shares Are Trading Lower By Over 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Acurx Pharmaceuticals (NASDAQ:ACXP), Biomea Fusion (NASDAQ:BMEA)
- Vince Holding Corp. (VNCE) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Vince Holding Corp reports Q1 2025 results
- Vince Holding Corp. Reports First Quarter 2025 Results
Дневной диапазон
2.40 2.83
Годовой диапазон
1.07 6.89
- Предыдущее закрытие
- 2.83
- Open
- 2.74
- Bid
- 2.64
- Ask
- 2.94
- Low
- 2.40
- High
- 2.83
- Объем
- 359
- Дневное изменение
- -6.71%
- Месячное изменение
- 89.93%
- 6-месячное изменение
- 33.33%
- Годовое изменение
- 41.94%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.