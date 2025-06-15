货币 / VNCE
VNCE: Vince Holding Corp
2.56 USD 0.08 (3.03%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日VNCE汇率已更改-3.03%。当日，交易品种以低点2.51和高点2.73进行交易。
关注Vince Holding Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
VNCE新闻
- Vince Grows Margins as DTC Sales Rise
- Vince Holding目标价从2.50美元上调至4.50美元，Noble Capital维持"跑赢大市"评级
- Vince Holding price target raised to $4.50 from $2.50 at Noble Capital
- Vince Holding Corp. (VNCE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Why Oxford Industries Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ekso Bionics Holdings (NASDAQ:EKSO), CI&T (NYSE:CINT)
- Vince earnings beat by $0.62, revenue fell short of estimates
- Vince Holding Corp. (VNCE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Vince Holding Corp. (VNCE) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Vince Posts 6600% EPS Jump in Fiscal Q2
- Chewy, Tsakos Energy, Oxford Industries set to report Wednesday
- NYSE approves Vince Holding’s plan to maintain listing
- Noble Capital upgrades Vince Holding stock rating on valuation
- Vince Holding Corp. (VNCE) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Vince Holding Corp reports Q1 2025 results
- Vince Holding Corp. Reports First Quarter 2025 Results
日范围
2.51 2.73
年范围
1.07 6.89
- 前一天收盘价
- 2.64
- 开盘价
- 2.56
- 卖价
- 2.56
- 买价
- 2.86
- 最低价
- 2.51
- 最高价
- 2.73
- 交易量
- 256
- 日变化
- -3.03%
- 月变化
- 84.17%
- 6个月变化
- 29.29%
- 年变化
- 37.63%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值