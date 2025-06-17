KurseKategorien
VNCE: Vince Holding Corp

3.15 USD 0.52 (19.77%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VNCE hat sich für heute um 19.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.77 bis zu einem Hoch von 3.17 gehandelt.

Verfolgen Sie die Vince Holding Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
2.77 3.17
Jahresspanne
1.07 6.89
Vorheriger Schlusskurs
2.63
Eröffnung
2.82
Bid
3.15
Ask
3.45
Tief
2.77
Hoch
3.17
Volumen
615
Tagesänderung
19.77%
Monatsänderung
126.62%
6-Monatsänderung
59.09%
Jahresänderung
69.35%
