VNCE: Vince Holding Corp
3.15 USD 0.52 (19.77%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VNCE hat sich für heute um 19.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.77 bis zu einem Hoch von 3.17 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vince Holding Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
2.77 3.17
Jahresspanne
1.07 6.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.63
- Eröffnung
- 2.82
- Bid
- 3.15
- Ask
- 3.45
- Tief
- 2.77
- Hoch
- 3.17
- Volumen
- 615
- Tagesänderung
- 19.77%
- Monatsänderung
- 126.62%
- 6-Monatsänderung
- 59.09%
- Jahresänderung
- 69.35%
