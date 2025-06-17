Divisas / VNCE
VNCE: Vince Holding Corp
2.56 USD 0.08 (3.03%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de VNCE de hoy ha cambiado un -3.03%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.51, mientras que el máximo ha alcanzado 2.73.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Vince Holding Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
VNCE News
- Vince Grows Margins as DTC Sales Rise
- Vince Holding price target raised to $4.50 from $2.50 at Noble Capital
- Vince Holding Corp. (VNCE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Why Oxford Industries Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ekso Bionics Holdings (NASDAQ:EKSO), CI&T (NYSE:CINT)
- Vince supera por 0,62$ las previsiones de BPA en el segundo trimestre del año
- Vince earnings beat by $0.62, revenue fell short of estimates
- Vince Holding Corp. (VNCE) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Vince Posts 6600% EPS Jump in Fiscal Q2
- A-Mark Precious Metals (AMRK) Q4 Earnings Top Estimates
- Chewy, Tsakos Energy, Oxford Industries set to report Wednesday
- Wall Street Week Ahead
- Adobe, Kroger To Report Earnings While Markets Await Core CPI
- Duluth Holdings (DLTH) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Guess (GES) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- NYSE approves Vince Holding’s plan to maintain listing
- This Analog Devices Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Wednesday - Genworth Financial (NYSE:GNW), Analog Devices (NASDAQ:ADI)
- Noble Capital upgrades Vince Holding stock rating on valuation
- Aurora Cannabis, Bitdeer Technologies Group And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Aurora Cannabis (NASDAQ:ACB), Bitdeer Technologies (NASDAQ:BTDR)
- Why Beyond Air Shares Are Trading Lower By Over 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Acurx Pharmaceuticals (NASDAQ:ACXP), Biomea Fusion (NASDAQ:BMEA)
- Vince Holding Corp. (VNCE) Q1 2025 Earnings Call Transcript
Rango diario
2.51 2.73
Rango anual
1.07 6.89
- Cierres anteriores
- 2.64
- Open
- 2.56
- Bid
- 2.56
- Ask
- 2.86
- Low
- 2.51
- High
- 2.73
- Volumen
- 270
- Cambio diario
- -3.03%
- Cambio mensual
- 84.17%
- Cambio a 6 meses
- 29.29%
- Cambio anual
- 37.63%
