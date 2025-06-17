Valute / VNCE
VNCE: Vince Holding Corp
3.18 USD 0.55 (20.91%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VNCE ha avuto una variazione del 20.91% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.77 e ad un massimo di 3.26.
Segui le dinamiche di Vince Holding Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
VNCE News
- Vince Grows Margins as DTC Sales Rise
- Target price di Vince Holding alzato a $4,50 da $2,50 da Noble Capital
- Vince Holding price target raised to $4.50 from $2.50 at Noble Capital
- Vince Holding Corp. (VNCE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Why Oxford Industries Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ekso Bionics Holdings (NASDAQ:EKSO), CI&T (NYSE:CINT)
- Gli EPS di Vince hanno battuto le aspettative per 0,62$, il fatturato appena sotto le previsioni
- Vince earnings beat by $0.62, revenue fell short of estimates
- Vince Holding Corp. (VNCE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Vince Holding Corp. (VNCE) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Vince Posts 6600% EPS Jump in Fiscal Q2
- A-Mark Precious Metals (AMRK) Q4 Earnings Top Estimates
- Chewy, Tsakos Energy, Oxford Industries set to report Wednesday
- Wall Street Week Ahead
- Adobe, Kroger To Report Earnings While Markets Await Core CPI
- Duluth Holdings (DLTH) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Guess (GES) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- NYSE approves Vince Holding’s plan to maintain listing
- This Analog Devices Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Wednesday - Genworth Financial (NYSE:GNW), Analog Devices (NASDAQ:ADI)
- Noble Capital upgrades Vince Holding stock rating on valuation
- Aurora Cannabis, Bitdeer Technologies Group And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Aurora Cannabis (NASDAQ:ACB), Bitdeer Technologies (NASDAQ:BTDR)
- Why Beyond Air Shares Are Trading Lower By Over 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Acurx Pharmaceuticals (NASDAQ:ACXP), Biomea Fusion (NASDAQ:BMEA)
- Vince Holding Corp. (VNCE) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Vince Holding Corp reports Q1 2025 results
- Vince Holding Corp. Reports First Quarter 2025 Results
Intervallo Giornaliero
2.77 3.26
Intervallo Annuale
1.07 6.89
- Chiusura Precedente
- 2.63
- Apertura
- 2.82
- Bid
- 3.18
- Ask
- 3.48
- Minimo
- 2.77
- Massimo
- 3.26
- Volume
- 1.040 K
- Variazione giornaliera
- 20.91%
- Variazione Mensile
- 128.78%
- Variazione Semestrale
- 60.61%
- Variazione Annuale
- 70.97%
