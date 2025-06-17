QuotazioniSezioni
Valute / VNCE
VNCE: Vince Holding Corp

3.18 USD 0.55 (20.91%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VNCE ha avuto una variazione del 20.91% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.77 e ad un massimo di 3.26.

Intervallo Giornaliero
2.77 3.26
Intervallo Annuale
1.07 6.89
Chiusura Precedente
2.63
Apertura
2.82
Bid
3.18
Ask
3.48
Minimo
2.77
Massimo
3.26
Volume
1.040 K
Variazione giornaliera
20.91%
Variazione Mensile
128.78%
Variazione Semestrale
60.61%
Variazione Annuale
70.97%
21 settembre, domenica