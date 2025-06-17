시세섹션
통화 / VNCE
주식로 돌아가기

VNCE: Vince Holding Corp

3.18 USD 0.55 (20.91%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

VNCE 환율이 오늘 20.91%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.77이고 고가는 3.26이었습니다.

Vince Holding Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VNCE News

일일 변동 비율
2.77 3.26
년간 변동
1.07 6.89
이전 종가
2.63
시가
2.82
Bid
3.18
Ask
3.48
저가
2.77
고가
3.26
볼륨
1.040 K
일일 변동
20.91%
월 변동
128.78%
6개월 변동
60.61%
년간 변동율
70.97%
20 9월, 토요일