Moedas / VNCE
VNCE: Vince Holding Corp
2.63 USD 0.07 (2.73%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do VNCE para hoje mudou para 2.73%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.58 e o mais alto foi 2.81.
Veja a dinâmica do par de moedas Vince Holding Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
2.58 2.81
Faixa anual
1.07 6.89
- Fechamento anterior
- 2.56
- Open
- 2.63
- Bid
- 2.63
- Ask
- 2.93
- Low
- 2.58
- High
- 2.81
- Volume
- 340
- Mudança diária
- 2.73%
- Mudança mensal
- 89.21%
- Mudança de 6 meses
- 32.83%
- Mudança anual
- 41.40%
