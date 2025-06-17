Devises / VNCE
VNCE: Vince Holding Corp
3.18 USD 0.55 (20.91%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de VNCE a changé de 20.91% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.77 et à un maximum de 3.26.
Suivez la dynamique Vince Holding Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
2.77 3.26
Range Annuel
1.07 6.89
- Clôture Précédente
- 2.63
- Ouverture
- 2.82
- Bid
- 3.18
- Ask
- 3.48
- Plus Bas
- 2.77
- Plus Haut
- 3.26
- Volume
- 1.040 K
- Changement quotidien
- 20.91%
- Changement Mensuel
- 128.78%
- Changement à 6 Mois
- 60.61%
- Changement Annuel
- 70.97%
20 septembre, samedi