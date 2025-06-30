FiyatlarBölümler
Dövizler / VMBS
VMBS: Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

47.05 USD 0.13 (0.28%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VMBS fiyatı bugün 0.28% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 46.92 ve Yüksek fiyatı olarak 47.07 aralığında işlem gördü.

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VMBS haberleri

Günlük aralık
46.92 47.07
Yıllık aralık
44.65 47.37
Önceki kapanış
46.92
Açılış
46.99
Satış
47.05
Alış
47.35
Düşük
46.92
Yüksek
47.07
Hacim
1.521 K
Günlük değişim
0.28%
Aylık değişim
1.58%
6 aylık değişim
1.82%
Yıllık değişim
-0.28%
24 Eylül, Çarşamba
14:00
USD
Yeni Konut Satışları
Açıklanan
Beklenti
0.692 M
Önceki
0.652 M
14:00
USD
Yeni Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
7.9%
Önceki
-0.6%
14:30
USD
ÇED Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
Beklenti
-2.631 M
Önceki
-9.285 M
14:30
USD
ÇED Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
Beklenti
-0.329 M
Önceki
-0.296 M
17:00
USD
5 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.724%