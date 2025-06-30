CotationsSections
VMBS: Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

46.98 USD 0.07 (0.15%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de VMBS a changé de -0.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 46.98 et à un maximum de 47.03.

Suivez la dynamique Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
46.98 47.03
Range Annuel
44.65 47.37
Clôture Précédente
47.05
Ouverture
47.01
Bid
46.98
Ask
47.28
Plus Bas
46.98
Plus Haut
47.03
Volume
52
Changement quotidien
-0.15%
Changement Mensuel
1.42%
Changement à 6 Mois
1.67%
Changement Annuel
-0.42%
24 septembre, mercredi
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs
Act
0.800 M
Fcst
0.692 M
Prev
0.664 M
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs m/m
Act
20.5%
Fcst
7.9%
Prev
-1.8%
14:30
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
-0.607 M
Fcst
-2.631 M
Prev
-9.285 M
14:30
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
0.177 M
Fcst
-0.329 M
Prev
-0.296 M
17:00
USD
Vente des enchères de billets de banque de 5 ans
Act
Fcst
Prev
3.724%