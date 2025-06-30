KurseKategorien
VMBS: Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

46.98 USD 0.07 (0.15%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VMBS hat sich für heute um -0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 46.98 bis zu einem Hoch von 47.03 gehandelt.

Verfolgen Sie die Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
46.98 47.03
Jahresspanne
44.65 47.37
Vorheriger Schlusskurs
47.05
Eröffnung
47.01
Bid
46.98
Ask
47.28
Tief
46.98
Hoch
47.03
Volumen
52
Tagesänderung
-0.15%
Monatsänderung
1.42%
6-Monatsänderung
1.67%
Jahresänderung
-0.42%
24 September, Mittwoch
14:00
USD
Verkäufe von Neubauten
Akt
0.800 M
Erw
0.692 M
Vorh
0.664 M
14:00
USD
Verkäufe von Neubauten m/m
Akt
20.5%
Erw
7.9%
Vorh
-1.8%
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermenge
Akt
-0.607 M
Erw
-2.631 M
Vorh
-9.285 M
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermengen in Cushing, Oklahoma
Akt
0.177 M
Erw
-0.329 M
Vorh
-0.296 M
17:00
USD
5-jährige Schatzanweisung Auktion
Akt
Erw
Vorh
3.724%