Währungen / VMBS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
VMBS: Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
46.98 USD 0.07 (0.15%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VMBS hat sich für heute um -0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 46.98 bis zu einem Hoch von 47.03 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VMBS News
- Here’s a bigger risk for the housing market than what the Fed could do to mortgage rates
- Longer-Term Treasury Yields And Mortgage Rates Jump After Rate Cut, Yield Curve Steepens
- Bond Brief: Spreads Are Tight, But Yields Are (Still) Alright
- A Fed Housing Fix That’s Hiding In Plain Sight
- Weekly Economic Pulse: Meh
- When Playing It Safe Isn’t Safe: Managing Reinvestment Rate Risk
- NYC Office Market Reality: Why Loan Maturities Matter Now
- Gold Hitting Record Highs… Could $4,000 Be Next? (NYSEARCA:GLD)
- From Cash To Curve: Rethinking Allocations As Rate Cuts Loom
- 30-Yr Treasury Yield Stuck Near 5% On Inflation Fears; 6-Month Yield Drops, Sees Rate Cuts
- Investment Grade Outlook: Balancing Opportunity And Risk
- 2025 Mid-Year Outlook: Macro, Equities, Retail, Funds, RMBS, CMBS, And CLO Insights
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: August 2025
- New Homes Closer To Being Affordable, But Remain Out Of Reach For Typical US Household
- Treasury Market Sees No Rate Cut by Sept., 30-Year Treasury Yield Near 5%
- Brad Simpson On Whether The Record Run For Markets Can Continue
- MTBA: A Solid Play On MBS Offering 6% Yield
- Why Bond Markets Are Taking Notice As Government Debt Levels Rise
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: July 2025
- What's The Fed Watching In CRE?
- Fixed Income Outlook - Q3 2025
- Will The Next Fed Chair Lurk In The 'Shadows'?
- Balancing Act: Building Resilient Portfolios In A Changing Landscape
- Historically Wide Spread Between 10-Year Treasury Yield And Mortgage Rates Widened Again
Tagesspanne
46.98 47.03
Jahresspanne
44.65 47.37
- Vorheriger Schlusskurs
- 47.05
- Eröffnung
- 47.01
- Bid
- 46.98
- Ask
- 47.28
- Tief
- 46.98
- Hoch
- 47.03
- Volumen
- 52
- Tagesänderung
- -0.15%
- Monatsänderung
- 1.42%
- 6-Monatsänderung
- 1.67%
- Jahresänderung
- -0.42%
24 September, Mittwoch
14:00
USD
- Akt
- 0.800 M
- Erw
- 0.692 M
- Vorh
- 0.664 M
14:00
USD
- Akt
- 20.5%
- Erw
- 7.9%
- Vorh
- -1.8%
14:30
USD
- Akt
- -0.607 M
- Erw
- -2.631 M
- Vorh
- -9.285 M
14:30
USD
- Akt
- 0.177 M
- Erw
- -0.329 M
- Vorh
- -0.296 M
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.724%