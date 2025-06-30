통화 / VMBS
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
VMBS: Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
46.98 USD 0.07 (0.15%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
VMBS 환율이 오늘 -0.15%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 46.98이고 고가는 47.03이었습니다.
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VMBS News
- Here’s a bigger risk for the housing market than what the Fed could do to mortgage rates
- Longer-Term Treasury Yields And Mortgage Rates Jump After Rate Cut, Yield Curve Steepens
- Bond Brief: Spreads Are Tight, But Yields Are (Still) Alright
- A Fed Housing Fix That’s Hiding In Plain Sight
- Weekly Economic Pulse: Meh
- When Playing It Safe Isn’t Safe: Managing Reinvestment Rate Risk
- NYC Office Market Reality: Why Loan Maturities Matter Now
- Gold Hitting Record Highs… Could $4,000 Be Next? (NYSEARCA:GLD)
- From Cash To Curve: Rethinking Allocations As Rate Cuts Loom
- 30-Yr Treasury Yield Stuck Near 5% On Inflation Fears; 6-Month Yield Drops, Sees Rate Cuts
- Investment Grade Outlook: Balancing Opportunity And Risk
- 2025 Mid-Year Outlook: Macro, Equities, Retail, Funds, RMBS, CMBS, And CLO Insights
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: August 2025
- New Homes Closer To Being Affordable, But Remain Out Of Reach For Typical US Household
- Treasury Market Sees No Rate Cut by Sept., 30-Year Treasury Yield Near 5%
- Brad Simpson On Whether The Record Run For Markets Can Continue
- MTBA: A Solid Play On MBS Offering 6% Yield
- Why Bond Markets Are Taking Notice As Government Debt Levels Rise
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: July 2025
- What's The Fed Watching In CRE?
- Fixed Income Outlook - Q3 2025
- Will The Next Fed Chair Lurk In The 'Shadows'?
- Balancing Act: Building Resilient Portfolios In A Changing Landscape
- Historically Wide Spread Between 10-Year Treasury Yield And Mortgage Rates Widened Again
일일 변동 비율
46.98 47.03
년간 변동
44.65 47.37
- 이전 종가
- 47.05
- 시가
- 47.01
- Bid
- 46.98
- Ask
- 47.28
- 저가
- 46.98
- 고가
- 47.03
- 볼륨
- 52
- 일일 변동
- -0.15%
- 월 변동
- 1.42%
- 6개월 변동
- 1.67%
- 년간 변동율
- -0.42%
24 9월, 수요일
14:00
USD
- 활동
- 0.800 M
- 예측값
- 0.692 M
- 훑어보기
- 0.664 M
14:00
USD
- 활동
- 20.5%
- 예측값
- 7.9%
- 훑어보기
- -1.8%
14:30
USD
- 활동
- -0.607 M
- 예측값
- -2.631 M
- 훑어보기
- -9.285 M
14:30
USD
- 활동
- 0.177 M
- 예측값
- -0.329 M
- 훑어보기
- -0.296 M
17:00
USD
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 3.724%