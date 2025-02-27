Dövizler / VLUE
VLUE: iShares MSCI USA Value Factor ETF
123.36 USD 0.10 (0.08%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VLUE fiyatı bugün -0.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 123.23 ve Yüksek fiyatı olarak 124.11 aralığında işlem gördü.
iShares MSCI USA Value Factor ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
VLUE haberleri
Günlük aralık
123.23 124.11
Yıllık aralık
91.84 124.61
- Önceki kapanış
- 123.46
- Açılış
- 123.45
- Satış
- 123.36
- Alış
- 123.66
- Düşük
- 123.23
- Yüksek
- 124.11
- Hacim
- 121
- Günlük değişim
- -0.08%
- Aylık değişim
- 4.32%
- 6 aylık değişim
- 15.92%
- Yıllık değişim
- 13.27%
