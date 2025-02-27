FiyatlarBölümler
VLUE: iShares MSCI USA Value Factor ETF

123.36 USD 0.10 (0.08%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VLUE fiyatı bugün -0.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 123.23 ve Yüksek fiyatı olarak 124.11 aralığında işlem gördü.

iShares MSCI USA Value Factor ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
123.23 124.11
Yıllık aralık
91.84 124.61
Önceki kapanış
123.46
Açılış
123.45
Satış
123.36
Alış
123.66
Düşük
123.23
Yüksek
124.11
Hacim
121
Günlük değişim
-0.08%
Aylık değişim
4.32%
6 aylık değişim
15.92%
Yıllık değişim
13.27%
24 Eylül, Çarşamba
14:00
USD
Yeni Konut Satışları
Açıklanan
0.800 M
Beklenti
0.692 M
Önceki
0.664 M
14:00
USD
Yeni Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
20.5%
Beklenti
7.9%
Önceki
-1.8%
14:30
USD
ÇED Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
-0.607 M
Beklenti
-2.631 M
Önceki
-9.285 M
14:30
USD
ÇED Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
0.177 M
Beklenti
-0.329 M
Önceki
-0.296 M
17:00
USD
5 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.724%