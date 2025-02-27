通貨 / VLUE
VLUE: iShares MSCI USA Value Factor ETF
123.88 USD 0.42 (0.34%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VLUEの今日の為替レートは、0.34%変化しました。日中、通貨は1あたり123.44の安値と124.02の高値で取引されました。
iShares MSCI USA Value Factor ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
123.44 124.02
1年のレンジ
91.84 124.61
- 以前の終値
- 123.46
- 始値
- 123.45
- 買値
- 123.88
- 買値
- 124.18
- 安値
- 123.44
- 高値
- 124.02
- 出来高
- 23
- 1日の変化
- 0.34%
- 1ヶ月の変化
- 4.76%
- 6ヶ月の変化
- 16.41%
- 1年の変化
- 13.75%
