KurseKategorien
Währungen / VLUE
Zurück zum Aktien

VLUE: iShares MSCI USA Value Factor ETF

123.88 USD 0.42 (0.34%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VLUE hat sich für heute um 0.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 123.44 bis zu einem Hoch von 124.02 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares MSCI USA Value Factor ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VLUE News

Tagesspanne
123.44 124.02
Jahresspanne
91.84 124.61
Vorheriger Schlusskurs
123.46
Eröffnung
123.45
Bid
123.88
Ask
124.18
Tief
123.44
Hoch
124.02
Volumen
23
Tagesänderung
0.34%
Monatsänderung
4.76%
6-Monatsänderung
16.41%
Jahresänderung
13.75%
24 September, Mittwoch
14:00
USD
Verkäufe von Neubauten
Akt
0.800 M
Erw
0.692 M
Vorh
0.664 M
14:00
USD
Verkäufe von Neubauten m/m
Akt
20.5%
Erw
7.9%
Vorh
-1.8%
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermenge
Akt
-0.607 M
Erw
-2.631 M
Vorh
-9.285 M
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermengen in Cushing, Oklahoma
Akt
0.177 M
Erw
-0.329 M
Vorh
-0.296 M
17:00
USD
5-jährige Schatzanweisung Auktion
Akt
Erw
Vorh
3.724%