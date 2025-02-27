Währungen / VLUE
VLUE: iShares MSCI USA Value Factor ETF
123.88 USD 0.42 (0.34%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VLUE hat sich für heute um 0.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 123.44 bis zu einem Hoch von 124.02 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares MSCI USA Value Factor ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
123.44 124.02
Jahresspanne
91.84 124.61
- Vorheriger Schlusskurs
- 123.46
- Eröffnung
- 123.45
- Bid
- 123.88
- Ask
- 124.18
- Tief
- 123.44
- Hoch
- 124.02
- Volumen
- 23
- Tagesänderung
- 0.34%
- Monatsänderung
- 4.76%
- 6-Monatsänderung
- 16.41%
- Jahresänderung
- 13.75%
