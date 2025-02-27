CotizacionesSecciones
VLUE
VLUE: iShares MSCI USA Value Factor ETF

123.88 USD 0.42 (0.34%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de VLUE de hoy ha cambiado un 0.34%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 123.44, mientras que el máximo ha alcanzado 124.02.

Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares MSCI USA Value Factor ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
123.44 124.02
Rango anual
91.84 124.61
Cierres anteriores
123.46
Open
123.45
Bid
123.88
Ask
124.18
Low
123.44
High
124.02
Volumen
23
Cambio diario
0.34%
Cambio mensual
4.76%
Cambio a 6 meses
16.41%
Cambio anual
13.75%
24 septiembre, miércoles
14:00
USD
Ventas de Viviendas Nuevas
Act.
0.800 M
Pronós.
0.692 M
Prev.
0.664 M
14:00
USD
Ventas de Viviendas Nuevas m/m
Act.
20.5%
Pronós.
7.9%
Prev.
-1.8%
14:30
USD
AIE Cambio en las Reservas de Crudo
Act.
-0.607 M
Pronós.
-2.631 M
Prev.
-9.285 M
14:30
USD
AIE Cambio en las Reservas de Crudo en Cushing
Act.
0.177 M
Pronós.
-0.329 M
Prev.
-0.296 M
17:00
USD
Subasta de Obligaciones del Estado a 5 Años
Act.
Pronós.
Prev.
3.724%