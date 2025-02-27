Moedas / VLUE
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
VLUE: iShares MSCI USA Value Factor ETF
123.88 USD 0.42 (0.34%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do VLUE para hoje mudou para 0.34%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 123.44 e o mais alto foi 124.02.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares MSCI USA Value Factor ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VLUE Notícias
- Should iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) Be on Your Investing Radar?
- Is iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) a Strong ETF Right Now?
- RPV: Large Cap Value ETF With High Volatility
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- Homebuilders Vs. Semiconductors
- Value Outshines Growth: 5 ETF Winners Over the Past Week
- Large-Cap Value ETF (VLUE) Hits New 52-Week High
- ETFs in Focus as Cisco Beats on Q4 Earnings, Offers Weak Outlook
- ETFs in Focus on Intel's Disappointing Q2 Results, Upbeat View
- Should iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) Be on Your Investing Radar?
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Growth Stocks Start To Make A Stunning Comeback — Will It Last?
- MDLV: Conservative Dividend Play With Its Eye On Growth (BATS:MDLV)
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- Who Will Benefit From Deregulation?
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- Is Value Investing Making A Comeback?
- VLUE ETF: Look Elsewhere For Value Factored Equity Exposure (BATS:VLUE)
- VOOV: Value With A Big Tech Bias Might Work (NYSEARCA:VOOV)
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
- Weekly Market Pulse: A Discounting Mechanism
- Vanguard Has A Strange New Way To Cash In On AI
Faixa diária
123.44 124.02
Faixa anual
91.84 124.61
- Fechamento anterior
- 123.46
- Open
- 123.45
- Bid
- 123.88
- Ask
- 124.18
- Low
- 123.44
- High
- 124.02
- Volume
- 23
- Mudança diária
- 0.34%
- Mudança mensal
- 4.76%
- Mudança de 6 meses
- 16.41%
- Mudança anual
- 13.75%
24 setembro, quarta-feira
14:00
USD
- Atu.
- 0.800 milh
- Projeç.
- 0.692 milh
- Prév.
- 0.664 milh
14:00
USD
- Atu.
- 20.5%
- Projeç.
- 7.9%
- Prév.
- -1.8%
14:30
USD
- Atu.
- -0.607 milh
- Projeç.
- -2.631 milh
- Prév.
- -9.285 milh
14:30
USD
- Atu.
- 0.177 milh
- Projeç.
- -0.329 milh
- Prév.
- -0.296 milh
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 3.724%