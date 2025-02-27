CotaçõesSeções
VLUE: iShares MSCI USA Value Factor ETF

123.88 USD 0.42 (0.34%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do VLUE para hoje mudou para 0.34%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 123.44 e o mais alto foi 124.02.

Veja a dinâmica do par de moedas iShares MSCI USA Value Factor ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
123.44 124.02
Faixa anual
91.84 124.61
Fechamento anterior
123.46
Open
123.45
Bid
123.88
Ask
124.18
Low
123.44
High
124.02
Volume
23
Mudança diária
0.34%
Mudança mensal
4.76%
Mudança de 6 meses
16.41%
Mudança anual
13.75%
24 setembro, quarta-feira
14:00
USD
Venda de Casas Novas
Atu.
0.800 milh
Projeç.
0.692 milh
Prév.
0.664 milh
14:00
USD
Venda de Casas Novas (Mensal)
Atu.
20.5%
Projeç.
7.9%
Prév.
-1.8%
14:30
USD
EIA: Estoques de Petróleo Bruto
Atu.
-0.607 milh
Projeç.
-2.631 milh
Prév.
-9.285 milh
14:30
USD
EIA: Estoques de Petróleo Bruto em Cushing
Atu.
0.177 milh
Projeç.
-0.329 milh
Prév.
-0.296 milh
17:00
USD
Leilão Note a 5 anos
Atu.
Projeç.
Prév.
3.724%