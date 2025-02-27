货币 / VLUE
VLUE: iShares MSCI USA Value Factor ETF
123.88 USD 0.42 (0.34%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日VLUE汇率已更改0.34%。当日，交易品种以低点123.44和高点124.02进行交易。
关注iShares MSCI USA Value Factor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VLUE新闻
- Should iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) Be on Your Investing Radar?
- Is iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) a Strong ETF Right Now?
- RPV: Large Cap Value ETF With High Volatility
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- Homebuilders Vs. Semiconductors
- Value Outshines Growth: 5 ETF Winners Over the Past Week
- Large-Cap Value ETF (VLUE) Hits New 52-Week High
- ETFs in Focus as Cisco Beats on Q4 Earnings, Offers Weak Outlook
- ETFs in Focus on Intel's Disappointing Q2 Results, Upbeat View
- Should iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) Be on Your Investing Radar?
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Growth Stocks Start To Make A Stunning Comeback — Will It Last?
- MDLV: Conservative Dividend Play With Its Eye On Growth (BATS:MDLV)
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- Who Will Benefit From Deregulation?
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- Is Value Investing Making A Comeback?
- VLUE ETF: Look Elsewhere For Value Factored Equity Exposure (BATS:VLUE)
- VOOV: Value With A Big Tech Bias Might Work (NYSEARCA:VOOV)
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
- Weekly Market Pulse: A Discounting Mechanism
- Vanguard Has A Strange New Way To Cash In On AI
日范围
123.44 124.02
年范围
91.84 124.61
- 前一天收盘价
- 123.46
- 开盘价
- 123.45
- 卖价
- 123.88
- 买价
- 124.18
- 最低价
- 123.44
- 最高价
- 124.02
- 交易量
- 23
- 日变化
- 0.34%
- 月变化
- 4.76%
- 6个月变化
- 16.41%
- 年变化
- 13.75%
24 九月, 星期三
14:00
USD
- 实际值
- 0.800 M
- 预测值
- 0.692 M
- 前值
- 0.664 M
14:00
USD
- 实际值
- 20.5%
- 预测值
- 7.9%
- 前值
- -1.8%
14:30
USD
- 实际值
- -0.607 M
- 预测值
- -2.631 M
- 前值
- -9.285 M
14:30
USD
- 实际值
- 0.177 M
- 预测值
- -0.329 M
- 前值
- -0.296 M
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 3.724%