VLUE: iShares MSCI USA Value Factor ETF
123.88 USD 0.42 (0.34%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de VLUE a changé de 0.34% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 123.44 et à un maximum de 124.02.
Suivez la dynamique iShares MSCI USA Value Factor ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
VLUE Nouvelles
Range quotidien
123.44 124.02
Range Annuel
91.84 124.61
- Clôture Précédente
- 123.46
- Ouverture
- 123.45
- Bid
- 123.88
- Ask
- 124.18
- Plus Bas
- 123.44
- Plus Haut
- 124.02
- Volume
- 23
- Changement quotidien
- 0.34%
- Changement Mensuel
- 4.76%
- Changement à 6 Mois
- 16.41%
- Changement Annuel
- 13.75%
24 septembre, mercredi
14:00
USD
- Act
- 0.800 M
- Fcst
- 0.692 M
- Prev
- 0.664 M
14:00
USD
- Act
- 20.5%
- Fcst
- 7.9%
- Prev
- -1.8%
14:30
USD
- Act
- -0.607 M
- Fcst
- -2.631 M
- Prev
- -9.285 M
14:30
USD
- Act
- 0.177 M
- Fcst
- -0.329 M
- Prev
- -0.296 M
17:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 3.724%