Devises / VLUE
VLUE: iShares MSCI USA Value Factor ETF

123.88 USD 0.42 (0.34%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de VLUE a changé de 0.34% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 123.44 et à un maximum de 124.02.

Suivez la dynamique iShares MSCI USA Value Factor ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
123.44 124.02
Range Annuel
91.84 124.61
Clôture Précédente
123.46
Ouverture
123.45
Bid
123.88
Ask
124.18
Plus Bas
123.44
Plus Haut
124.02
Volume
23
Changement quotidien
0.34%
Changement Mensuel
4.76%
Changement à 6 Mois
16.41%
Changement Annuel
13.75%
24 septembre, mercredi
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs
Act
0.800 M
Fcst
0.692 M
Prev
0.664 M
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs m/m
Act
20.5%
Fcst
7.9%
Prev
-1.8%
14:30
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
-0.607 M
Fcst
-2.631 M
Prev
-9.285 M
14:30
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
0.177 M
Fcst
-0.329 M
Prev
-0.296 M
17:00
USD
Vente des enchères de billets de banque de 5 ans
Act
Fcst
Prev
3.724%