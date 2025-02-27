КотировкиРазделы
VLUE: iShares MSCI USA Value Factor ETF

123.88 USD 0.42 (0.34%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VLUE за сегодня изменился на 0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 123.44, а максимальная — 124.02.

Следите за динамикой iShares MSCI USA Value Factor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
123.44 124.02
Годовой диапазон
91.84 124.61
Предыдущее закрытие
123.46
Open
123.45
Bid
123.88
Ask
124.18
Low
123.44
High
124.02
Объем
23
Дневное изменение
0.34%
Месячное изменение
4.76%
6-месячное изменение
16.41%
Годовое изменение
13.75%
24 сентября, среда
14:00
USD
Продажи нового жилья
Акт.
0.800 млн
Прог.
0.692 млн
Пред.
0.664 млн
14:00
USD
Продажи нового жилья м/м
Акт.
20.5%
Прог.
7.9%
Пред.
-1.8%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
-0.607 млн
Прог.
-2.631 млн
Пред.
-9.285 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
0.177 млн
Прог.
-0.329 млн
Пред.
-0.296 млн
17:00
USD
Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.724%