VLUE: iShares MSCI USA Value Factor ETF
123.88 USD 0.42 (0.34%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VLUE за сегодня изменился на 0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 123.44, а максимальная — 124.02.
Следите за динамикой iShares MSCI USA Value Factor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
123.44 124.02
Годовой диапазон
91.84 124.61
- Предыдущее закрытие
- 123.46
- Open
- 123.45
- Bid
- 123.88
- Ask
- 124.18
- Low
- 123.44
- High
- 124.02
- Объем
- 23
- Дневное изменение
- 0.34%
- Месячное изменение
- 4.76%
- 6-месячное изменение
- 16.41%
- Годовое изменение
- 13.75%
24 сентября, среда
14:00
USD
- Акт.
- 0.800 млн
- Прог.
- 0.692 млн
- Пред.
- 0.664 млн
14:00
USD
- Акт.
- 20.5%
- Прог.
- 7.9%
- Пред.
- -1.8%
14:30
USD
- Акт.
- -0.607 млн
- Прог.
- -2.631 млн
- Пред.
- -9.285 млн
14:30
USD
- Акт.
- 0.177 млн
- Прог.
- -0.329 млн
- Пред.
- -0.296 млн
17:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 3.724%