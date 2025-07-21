FiyatlarBölümler
VLTO: Veralto Corp

106.90 USD 0.18 (0.17%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VLTO fiyatı bugün -0.17% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 106.42 ve Yüksek fiyatı olarak 108.00 aralığında işlem gördü.

Veralto Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
106.42 108.00
Yıllık aralık
83.87 115.00
Önceki kapanış
107.08
Açılış
107.43
Satış
106.90
Alış
107.20
Düşük
106.42
Yüksek
108.00
Hacim
1.830 K
Günlük değişim
-0.17%
Aylık değişim
0.97%
6 aylık değişim
10.01%
Yıllık değişim
-5.03%
21 Eylül, Pazar