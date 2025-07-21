Währungen / VLTO
VLTO: Veralto Corp
107.08 USD 0.35 (0.33%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VLTO hat sich für heute um 0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 106.78 bis zu einem Hoch von 107.96 gehandelt.
Verfolgen Sie die Veralto Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
106.78 107.96
Jahresspanne
83.87 115.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 106.73
- Eröffnung
- 106.89
- Bid
- 107.08
- Ask
- 107.38
- Tief
- 106.78
- Hoch
- 107.96
- Volumen
- 1.825 K
- Tagesänderung
- 0.33%
- Monatsänderung
- 1.14%
- 6-Monatsänderung
- 10.20%
- Jahresänderung
- -4.87%
