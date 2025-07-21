KurseKategorien
VLTO: Veralto Corp

107.08 USD 0.35 (0.33%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VLTO hat sich für heute um 0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 106.78 bis zu einem Hoch von 107.96 gehandelt.

Verfolgen Sie die Veralto Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VLTO News

Tagesspanne
106.78 107.96
Jahresspanne
83.87 115.00
Vorheriger Schlusskurs
106.73
Eröffnung
106.89
Bid
107.08
Ask
107.38
Tief
106.78
Hoch
107.96
Volumen
1.825 K
Tagesänderung
0.33%
Monatsänderung
1.14%
6-Monatsänderung
10.20%
Jahresänderung
-4.87%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K