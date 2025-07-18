Валюты / VLTO
VLTO: Veralto Corp
106.54 USD 1.28 (1.19%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VLTO за сегодня изменился на -1.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 106.00, а максимальная — 108.05.
Следите за динамикой Veralto Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости VLTO
Дневной диапазон
106.00 108.05
Годовой диапазон
83.87 115.00
- Предыдущее закрытие
- 107.82
- Open
- 107.39
- Bid
- 106.54
- Ask
- 106.84
- Low
- 106.00
- High
- 108.05
- Объем
- 2.575 K
- Дневное изменение
- -1.19%
- Месячное изменение
- 0.63%
- 6-месячное изменение
- 9.64%
- Годовое изменение
- -5.35%
