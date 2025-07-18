КотировкиРазделы
VLTO: Veralto Corp

106.54 USD 1.28 (1.19%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VLTO за сегодня изменился на -1.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 106.00, а максимальная — 108.05.

Следите за динамикой Veralto Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
106.00 108.05
Годовой диапазон
83.87 115.00
Предыдущее закрытие
107.82
Open
107.39
Bid
106.54
Ask
106.84
Low
106.00
High
108.05
Объем
2.575 K
Дневное изменение
-1.19%
Месячное изменение
0.63%
6-месячное изменение
9.64%
Годовое изменение
-5.35%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.