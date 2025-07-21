Devises / VLTO
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
VLTO: Veralto Corp
106.90 USD 0.18 (0.17%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de VLTO a changé de -0.17% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 106.42 et à un maximum de 108.00.
Suivez la dynamique Veralto Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VLTO Nouvelles
- Veralto announces quarterly dividend of $0.11 per share
- Veralto (VLTO) Up 2% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Raymond James initiates Veralto stock with Market Perform rating
- All You Need to Know About Veralto (VLTO) Rating Upgrade to Buy
- Why This 1 Momentum Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Veralto Benefits From TraceGains Buyout Amid High Competition
- Veralto (VLTO) is a Top-Ranked Momentum Stock: Should You Buy?
- BMO Capital raises Veralto stock price target to $125 on strong execution
- Stifel raises Veralto stock price target to $120 on strong Q2 performance
- Wolfe Research upgrades Veralto stock rating to Outperform on growth outlook
- Veralto Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:VLTO)
- Veralto Corporation (VLTO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Veralto Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Increase Y/Y
- Stifel reiterates Buy rating on Veralto stock after strong Q2 results
- Here's What Key Metrics Tell Us About Veralto (VLTO) Q2 Earnings
- Veralto (VLTO) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Veralto Q2 2025 slides: Sales growth accelerates as company raises full-year outlook
- Veralto shares edge higher after posting Q2 beat and raise
- Veralto Gears Up to Report Q2 Earnings: Here's What You Should Know
- Should You Invest in the First Trust Water ETF (FIW)?
- Republic Services (RSG) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Veralto commits €20m to Emerald’s water innovation fund
- Veralto (VLTO) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Rollins Gears Up to Report Q2 Earnings: Here's What You Should Know
Range quotidien
106.42 108.00
Range Annuel
83.87 115.00
- Clôture Précédente
- 107.08
- Ouverture
- 107.43
- Bid
- 106.90
- Ask
- 107.20
- Plus Bas
- 106.42
- Plus Haut
- 108.00
- Volume
- 1.830 K
- Changement quotidien
- -0.17%
- Changement Mensuel
- 0.97%
- Changement à 6 Mois
- 10.01%
- Changement Annuel
- -5.03%
20 septembre, samedi