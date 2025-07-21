CotationsSections
VLTO
VLTO: Veralto Corp

106.90 USD 0.18 (0.17%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de VLTO a changé de -0.17% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 106.42 et à un maximum de 108.00.

Suivez la dynamique Veralto Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
106.42 108.00
Range Annuel
83.87 115.00
Clôture Précédente
107.08
Ouverture
107.43
Bid
106.90
Ask
107.20
Plus Bas
106.42
Plus Haut
108.00
Volume
1.830 K
Changement quotidien
-0.17%
Changement Mensuel
0.97%
Changement à 6 Mois
10.01%
Changement Annuel
-5.03%
