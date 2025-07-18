Divisas / VLTO
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
VLTO: Veralto Corp
106.73 USD 0.19 (0.18%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de VLTO de hoy ha cambiado un 0.18%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 106.26, mientras que el máximo ha alcanzado 108.59.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Veralto Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VLTO News
- Veralto (VLTO) Up 2% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Raymond James initiates Veralto stock with Market Perform rating
- All You Need to Know About Veralto (VLTO) Rating Upgrade to Buy
- Why This 1 Momentum Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Veralto Benefits From TraceGains Buyout Amid High Competition
- Veralto (VLTO) is a Top-Ranked Momentum Stock: Should You Buy?
- BMO Capital raises Veralto stock price target to $125 on strong execution
- Stifel raises Veralto stock price target to $120 on strong Q2 performance
- Wolfe Research upgrades Veralto stock rating to Outperform on growth outlook
- Veralto Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:VLTO)
- Veralto Corporation (VLTO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Veralto Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Increase Y/Y
- Stifel reiterates Buy rating on Veralto stock after strong Q2 results
- Here's What Key Metrics Tell Us About Veralto (VLTO) Q2 Earnings
- Veralto (VLTO) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Veralto Q2 2025 slides: Sales growth accelerates as company raises full-year outlook
- Veralto shares edge higher after posting Q2 beat and raise
- Veralto Gears Up to Report Q2 Earnings: Here's What You Should Know
- Should You Invest in the First Trust Water ETF (FIW)?
- Republic Services (RSG) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Veralto commits €20m to Emerald’s water innovation fund
- Veralto (VLTO) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Rollins Gears Up to Report Q2 Earnings: Here's What You Should Know
- Omnicom Group Stock Barely Moves Since Q2 Earnings Beat
Rango diario
106.26 108.59
Rango anual
83.87 115.00
- Cierres anteriores
- 106.54
- Open
- 106.88
- Bid
- 106.73
- Ask
- 107.03
- Low
- 106.26
- High
- 108.59
- Volumen
- 2.653 K
- Cambio diario
- 0.18%
- Cambio mensual
- 0.81%
- Cambio a 6 meses
- 9.84%
- Cambio anual
- -5.18%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B