VLRS hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America hisse senedi 6.75 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 6.74 - 6.89 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 6.86 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 375 değerine ulaştı. VLRS canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America hisse senedi temettü ödüyor mu? Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America hisse senedi şu anda 6.75 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -9.88% ve USD değerlerini izler. VLRS hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

VLRS hisse senedi nasıl alınır? Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America hisselerini şu anki 6.75 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 6.75 ve Ask 7.05 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 375 ve günlük değişim oranı -2.03% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte VLRS fiyat hareketlerini takip edin.

VLRS hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 3.49 - 9.01 ve mevcut fiyatı 6.75 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 6.75 veya Ask 7.05 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -6.12% ve 6 aylık değişim oranı 81.45% değerlerini karşılaştırır. VLRS fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Controladora Vuela Compania De Aviacion, S.A.B. De C.V. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Controladora Vuela Compania De Aviacion, S.A.B. De C.V. hisse senedi yıllık olarak 9.01 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 3.49 - 9.01). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 6.86 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America performansını takip edin.

Controladora Vuela Compania De Aviacion, S.A.B. De C.V. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Controladora Vuela Compania De Aviacion, S.A.B. De C.V. (VLRS) hisse senedi yıllık olarak en düşük 3.49 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 6.75 ve hareket ettiği yıllık aralık 3.49 - 9.01 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki VLRS fiyat hareketlerini izleyin.