- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
VLRS: Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America
El tipo de cambio de VLRS de hoy ha cambiado un -1.60%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 6.74, mientras que el máximo ha alcanzado 6.89.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VLRS News
- Aerolínea mexicana Volaris se dispara 64% tras señal de Valor razonable de InvestingPro
- Aerolínea mexicana Volaris se dispara un 64% tras señal de Valor razonable de InvestingPro
- Mexican airline Volaris soars 64% following InvestingPro’s Fair Value signal
- Volaris: From Strong Buy To Buy On US Market Turmoil (NYSE:VLRS)
- LATAM Airlines August 2025 Traffic Improves Year Over Year
- Airline Stock Roundup: JBLU's Bullish Q3 View, RYAAY & UAL in Focus
- Volaris Reports Decrease in Consolidated Load Factor for August
- LATAM Airlines July 2025 Traffic Improves Year Over Year
- Copa Holdings' July 2025 Traffic Improves Year Over Year
- Volaris Reports Decrease in Consolidated Load Factor for July
- Airline says its US travel taken down by tariffs
- Airline says its international travel taken down by tariffs
- Wall Street Analysts Think Controladora Vuela (VLRS) Could Surge 56.86%: Read This Before Placing a Bet
- Is LATAM Airlines Group (LTM) Stock Undervalued Right Now?
- Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRS) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Mexico’s largest airline boosts customer satisfaction with AI bots
- Controladora Vuela ADR earnings beat by $0.17, revenue topped estimates
- Compared to Estimates, Controladora Vuela (VLRS) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Grupo Aeroportuario del Sureste: Remaining Bullish Despite Softer Traffic Growth
- Copa Holdings' June 2025 Traffic Improves Year Over Year
- Volaris Stock: Strong Buy While It's On Discount (NYSE:VLRS)
- Grupo Aeroportuario del Pacifico: Successfully Navigating Some Choppy Airspace (NYSE:PAC)
- Volaris downgraded by analysts on macro risks, weak U.S.-Mexico demand
- This Saia Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 4 Downgrades For Tuesday - Icon (NASDAQ:ICLR), Insulet (NASDAQ:PODD)
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de VLRS hoy?
Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America (VLRS) se evalúa hoy en 6.75. El instrumento se negocia dentro de 6.74 - 6.89; el cierre de ayer ha sido 6.86 y el volumen comercial ha alcanzado 375. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios VLRS en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America?
Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America se evalúa actualmente en 6.75. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -9.88% y USD. Monitoree los movimientos de VLRS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de VLRS?
Puede comprar acciones de Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America (VLRS) al precio actual de 6.75. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 6.75 o 7.05, mientras que 375 y -2.03% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de VLRS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de VLRS?
Invertir en Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America implica tener en cuenta el rango anual 3.49 - 9.01 y el precio actual 6.75. Muchos comparan -6.12% y 81.45% antes de colocar órdenes en 6.75 o 7.05. Estudie los cambios diarios de precios de VLRS en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Controladora Vuela Compania De Aviacion, S.A.B. De C.V.?
El precio más alto de Controladora Vuela Compania De Aviacion, S.A.B. De C.V. (VLRS) en el último año ha sido 9.01. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 3.49 - 9.01, una comparación con 6.86 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Controladora Vuela Compania De Aviacion, S.A.B. De C.V.?
El precio más bajo de Controladora Vuela Compania De Aviacion, S.A.B. De C.V. (VLRS) para el año ha sido 3.49. La comparación con los actuales 6.75 y 3.49 - 9.01 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de VLRS en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de VLRS?
En el pasado, Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 6.86 y -9.88% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 6.86
- Open
- 6.89
- Bid
- 6.75
- Ask
- 7.05
- Low
- 6.74
- High
- 6.89
- Volumen
- 375
- Cambio diario
- -1.60%
- Cambio mensual
- -6.12%
- Cambio a 6 meses
- 81.45%
- Cambio anual
- -9.88%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.734%
- Pronós.
- Prev.
- 4.651%