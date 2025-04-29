CotizacionesSecciones
Divisas / VLRS
VLRS: Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America

6.75 USD 0.11 (1.60%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de VLRS de hoy ha cambiado un -1.60%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 6.74, mientras que el máximo ha alcanzado 6.89.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de VLRS hoy?

Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America (VLRS) se evalúa hoy en 6.75. El instrumento se negocia dentro de 6.74 - 6.89; el cierre de ayer ha sido 6.86 y el volumen comercial ha alcanzado 375. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios VLRS en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America?

Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America se evalúa actualmente en 6.75. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -9.88% y USD. Monitoree los movimientos de VLRS en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de VLRS?

Puede comprar acciones de Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America (VLRS) al precio actual de 6.75. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 6.75 o 7.05, mientras que 375 y -2.03% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de VLRS en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de VLRS?

Invertir en Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America implica tener en cuenta el rango anual 3.49 - 9.01 y el precio actual 6.75. Muchos comparan -6.12% y 81.45% antes de colocar órdenes en 6.75 o 7.05. Estudie los cambios diarios de precios de VLRS en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Controladora Vuela Compania De Aviacion, S.A.B. De C.V.?

El precio más alto de Controladora Vuela Compania De Aviacion, S.A.B. De C.V. (VLRS) en el último año ha sido 9.01. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 3.49 - 9.01, una comparación con 6.86 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Controladora Vuela Compania De Aviacion, S.A.B. De C.V.?

El precio más bajo de Controladora Vuela Compania De Aviacion, S.A.B. De C.V. (VLRS) para el año ha sido 3.49. La comparación con los actuales 6.75 y 3.49 - 9.01 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de VLRS en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de VLRS?

En el pasado, Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 6.86 y -9.88% después de las acciones corporativas.

Rango diario
6.74 6.89
Rango anual
3.49 9.01
Cierres anteriores
6.86
Open
6.89
Bid
6.75
Ask
7.05
Low
6.74
High
6.89
Volumen
375
Cambio diario
-1.60%
Cambio mensual
-6.12%
Cambio a 6 meses
81.45%
Cambio anual
-9.88%
09 octubre, jueves
12:30
USD
Discurso del Presidente del Sistema de la Reserva Federal, Jerome Powell
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
12:35
USD
Discurso de la Gobernadora de la Fed, Michelle Bowman
12:45
USD
Discurso de la Gobernadora de la Fed, Michelle Bowman
16:00
USD
Informe sobre la Valoración de la Oferta y la Demanda en la Agricultura Mundial
16:45
USD
Discurso de Michael Barr, Vicepresidente de la Reserva Federal para la Supervisión
17:00
USD
Subasta de Bonos del Estado a 30 Años
Act.
4.734%
Pronós.
Prev.
4.651%
19:45
USD
Discurso de la Gobernadora de la Fed, Michelle Bowman
