KurseKategorien
Währungen / VLRS
Zurück zum Aktien

VLRS: Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America

6.75 USD 0.11 (1.60%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VLRS hat sich für heute um -1.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.74 bis zu einem Hoch von 6.89 gehandelt.

Verfolgen Sie die Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VLRS News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von VLRS heute?

Die Aktie von Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America (VLRS) notiert heute bei 6.75. Sie wird innerhalb einer Spanne von 6.74 - 6.89 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 6.86 und das Handelsvolumen erreichte 375. Das Live-Chart von VLRS zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie VLRS Dividenden?

Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America wird derzeit mit 6.75 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -9.88% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VLRS zu verfolgen.

Wie kaufe ich VLRS-Aktien?

Sie können Aktien von Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America (VLRS) zum aktuellen Kurs von 6.75 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 6.75 oder 7.05 platziert, während 375 und -2.03% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VLRS auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in VLRS-Aktien?

Bei einer Investition in Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America müssen die jährliche Spanne 3.49 - 9.01 und der aktuelle Kurs 6.75 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -6.12% und 81.45%, bevor sie Orders zu 6.75 oder 7.05 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VLRS.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Controladora Vuela Compania De Aviacion, S.A.B. De C.V.?

Der höchste Kurs von Controladora Vuela Compania De Aviacion, S.A.B. De C.V. (VLRS) im vergangenen Jahr lag bei 9.01. Innerhalb von 3.49 - 9.01 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 6.86 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Controladora Vuela Compania De Aviacion, S.A.B. De C.V.?

Der niedrigste Kurs von Controladora Vuela Compania De Aviacion, S.A.B. De C.V. (VLRS) im Laufe des Jahres betrug 3.49. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 6.75 und der Spanne 3.49 - 9.01 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VLRS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von VLRS statt?

Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 6.86 und -9.88% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
6.74 6.89
Jahresspanne
3.49 9.01
Vorheriger Schlusskurs
6.86
Eröffnung
6.89
Bid
6.75
Ask
7.05
Tief
6.74
Hoch
6.89
Volumen
375
Tagesänderung
-1.60%
Monatsänderung
-6.12%
6-Monatsänderung
81.45%
Jahresänderung
-9.88%
09 Oktober, Donnerstag
12:30
USD
Rede des Vorsitzenden der Fed Powell
Akt
Erw
Vorh
12:30
USD
Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe
Akt
Erw
Vorh
12:30
USD
Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe
Akt
Erw
Vorh
12:35
USD
Fed Governor Bowman spricht
Akt
Erw
Vorh
12:45
USD
Fed Governor Bowman spricht
Akt
Erw
Vorh
16:00
USD
WASDE Bericht
Akt
Erw
Vorh
16:45
USD
Rede des Vizevorsitzenden für Aufsicht der Fed, Barr
Akt
Erw
Vorh
17:00
USD
30-jährige Schuldverschreibung Auktion
Akt
4.734%
Erw
Vorh
4.651%
19:45
USD
Fed Governor Bowman spricht
Akt
Erw
Vorh