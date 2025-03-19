CotationsSections
Devises / VLRS
VLRS: Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America

6.86 USD 0.13 (1.93%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de VLRS a changé de 1.93% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 6.72 et à un maximum de 7.00.

Suivez la dynamique Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

VLRS Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action VLRS aujourd'hui ?

L'action Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America est cotée à 6.86 aujourd'hui. Elle se négocie dans 6.72 - 7.00, a clôturé hier à 6.73 et son volume d'échange a atteint 372. Le graphique en temps réel du cours de VLRS présente ces mises à jour.

L'action Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America verse-t-elle des dividendes ?

Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America est actuellement valorisé à 6.86. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -8.41% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de VLRS.

Comment acheter des actions VLRS ?

Vous pouvez acheter des actions Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America au cours actuel de 6.86. Les ordres sont généralement placés à proximité de 6.86 ou de 7.16, le 372 et le 2.08% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de VLRS sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action VLRS ?

Investir dans Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America implique de prendre en compte la fourchette annuelle 3.49 - 9.01 et le prix actuel 6.86. Beaucoup comparent -4.59% et 84.41% avant de passer des ordres à 6.86 ou 7.16. Consultez le graphique du cours de VLRS en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Controladora Vuela Compania De Aviacion, S.A.B. De C.V. ?

Le cours le plus élevé de Controladora Vuela Compania De Aviacion, S.A.B. De C.V. l'année dernière était 9.01. Au cours de 3.49 - 9.01, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 6.73 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Controladora Vuela Compania De Aviacion, S.A.B. De C.V. ?

Le cours le plus bas de Controladora Vuela Compania De Aviacion, S.A.B. De C.V. (VLRS) sur l'année a été 3.49. Sa comparaison avec 6.86 et 3.49 - 9.01 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de VLRS sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action VLRS a-t-elle été divisée ?

Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 6.73 et -8.41% après les opérations sur titres.

Range quotidien
6.72 7.00
Range Annuel
3.49 9.01
Clôture Précédente
6.73
Ouverture
6.72
Bid
6.86
Ask
7.16
Plus Bas
6.72
Plus Haut
7.00
Volume
372
Changement quotidien
1.93%
Changement Mensuel
-4.59%
Changement à 6 Mois
84.41%
Changement Annuel
-8.41%
09 octobre, jeudi
12:30
USD
Discours du président de la Réserve Fédérale, M. Powell
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Allocations Initiales de Chômage
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Allocations de chômage en continu.
Act
Fcst
Prev
12:35
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev
12:45
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev
16:00
USD
Rapport WASDE
Act
Fcst
Prev
16:45
USD
Discours du Vice-Président Barr de la Fed pour la Supervision
Act
Fcst
Prev
17:00
USD
Vente aux enchères d’obligations à 30 ans
Act
Fcst
Prev
4.651%
19:45
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev