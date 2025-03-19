- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
VLRS: Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America
Le taux de change de VLRS a changé de 1.93% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 6.72 et à un maximum de 7.00.
Suivez la dynamique Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VLRS Nouvelles
- La compagnie aérienne mexicaine Volaris s’envole de 64% suite au signal de Juste Valeur d’InvestingPro
- Mexican airline Volaris soars 64% following InvestingPro’s Fair Value signal
- Volaris: From Strong Buy To Buy On US Market Turmoil (NYSE:VLRS)
- LATAM Airlines August 2025 Traffic Improves Year Over Year
- Airline Stock Roundup: JBLU's Bullish Q3 View, RYAAY & UAL in Focus
- Volaris Reports Decrease in Consolidated Load Factor for August
- LATAM Airlines July 2025 Traffic Improves Year Over Year
- Copa Holdings' July 2025 Traffic Improves Year Over Year
- Volaris Reports Decrease in Consolidated Load Factor for July
- Airline says its US travel taken down by tariffs
- Airline says its international travel taken down by tariffs
- Wall Street Analysts Think Controladora Vuela (VLRS) Could Surge 56.86%: Read This Before Placing a Bet
- Is LATAM Airlines Group (LTM) Stock Undervalued Right Now?
- Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRS) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Mexico’s largest airline boosts customer satisfaction with AI bots
- Controladora Vuela ADR earnings beat by $0.17, revenue topped estimates
- Compared to Estimates, Controladora Vuela (VLRS) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Grupo Aeroportuario del Sureste: Remaining Bullish Despite Softer Traffic Growth
- Copa Holdings' June 2025 Traffic Improves Year Over Year
- Volaris Stock: Strong Buy While It's On Discount (NYSE:VLRS)
- Grupo Aeroportuario del Pacifico: Successfully Navigating Some Choppy Airspace (NYSE:PAC)
- Volaris downgraded by analysts on macro risks, weak U.S.-Mexico demand
- This Saia Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 4 Downgrades For Tuesday - Icon (NASDAQ:ICLR), Insulet (NASDAQ:PODD)
- OMA Airports: Significant Discount Due To Market Disruptions (NASDAQ:OMAB)
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action VLRS aujourd'hui ?
L'action Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America est cotée à 6.86 aujourd'hui. Elle se négocie dans 6.72 - 7.00, a clôturé hier à 6.73 et son volume d'échange a atteint 372. Le graphique en temps réel du cours de VLRS présente ces mises à jour.
L'action Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America verse-t-elle des dividendes ?
Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America est actuellement valorisé à 6.86. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -8.41% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de VLRS.
Comment acheter des actions VLRS ?
Vous pouvez acheter des actions Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America au cours actuel de 6.86. Les ordres sont généralement placés à proximité de 6.86 ou de 7.16, le 372 et le 2.08% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de VLRS sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action VLRS ?
Investir dans Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America implique de prendre en compte la fourchette annuelle 3.49 - 9.01 et le prix actuel 6.86. Beaucoup comparent -4.59% et 84.41% avant de passer des ordres à 6.86 ou 7.16. Consultez le graphique du cours de VLRS en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Controladora Vuela Compania De Aviacion, S.A.B. De C.V. ?
Le cours le plus élevé de Controladora Vuela Compania De Aviacion, S.A.B. De C.V. l'année dernière était 9.01. Au cours de 3.49 - 9.01, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 6.73 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Controladora Vuela Compania De Aviacion, S.A.B. De C.V. ?
Le cours le plus bas de Controladora Vuela Compania De Aviacion, S.A.B. De C.V. (VLRS) sur l'année a été 3.49. Sa comparaison avec 6.86 et 3.49 - 9.01 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de VLRS sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action VLRS a-t-elle été divisée ?
Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 6.73 et -8.41% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 6.73
- Ouverture
- 6.72
- Bid
- 6.86
- Ask
- 7.16
- Plus Bas
- 6.72
- Plus Haut
- 7.00
- Volume
- 372
- Changement quotidien
- 1.93%
- Changement Mensuel
- -4.59%
- Changement à 6 Mois
- 84.41%
- Changement Annuel
- -8.41%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 4.651%