VLRS: Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America
Курс VLRS за сегодня изменился на -1.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.74, а максимальная — 6.89.
Следите за динамикой Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости VLRS
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VLRS сегодня?
Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America (VLRS) сегодня оценивается на уровне 6.75. Инструмент торгуется в пределах 6.74 - 6.89, вчерашнее закрытие составило 6.86, а торговый объем достиг 53. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VLRS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America?
Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America в настоящее время оценивается в 6.75. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -9.88% и USD. Отслеживайте движения VLRS на графике в реальном времени.
Как купить акции VLRS?
Вы можете купить акции Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America (VLRS) по текущей цене 6.75. Ордера обычно размещаются около 6.75 или 7.05, тогда как 53 и -2.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VLRS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VLRS?
Инвестирование в Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America предполагает учет годового диапазона 3.49 - 9.01 и текущей цены 6.75. Многие сравнивают -6.12% и 81.45% перед размещением ордеров на 6.75 или 7.05. Изучайте ежедневные изменения цены VLRS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Controladora Vuela Compania De Aviacion, S.A.B. De C.V.?
Самая высокая цена Controladora Vuela Compania De Aviacion, S.A.B. De C.V. (VLRS) за последний год составила 9.01. Акции заметно колебались в пределах 3.49 - 9.01, сравнение с 6.86 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Controladora Vuela Compania De Aviacion, S.A.B. De C.V.?
Самая низкая цена Controladora Vuela Compania De Aviacion, S.A.B. De C.V. (VLRS) за год составила 3.49. Сравнение с текущими 6.75 и 3.49 - 9.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VLRS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VLRS?
В прошлом Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 6.86 и -9.88% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 6.86
- Open
- 6.89
- Bid
- 6.75
- Ask
- 7.05
- Low
- 6.74
- High
- 6.89
- Объем
- 53
- Дневное изменение
- -1.60%
- Месячное изменение
- -6.12%
- 6-месячное изменение
- 81.45%
- Годовое изменение
- -9.88%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.651%