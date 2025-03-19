- Visão do mercado
VLRS: Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America
A taxa do VLRS para hoje mudou para -1.60%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.74 e o mais alto foi 6.89.
Veja a dinâmica do par de moedas Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de VLRS hoje?
Hoje Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America (VLRS) está avaliado em 6.75. O instrumento é negociado dentro de 6.74 - 6.89, o fechamento de ontem foi 6.86, e o volume de negociação atingiu 53. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VLRS em tempo real.
As ações de Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America pagam dividendos?
Atualmente Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America está avaliado em 6.75. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -9.88% e USD. Monitore os movimentos de VLRS no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de VLRS?
Você pode comprar ações de Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America (VLRS) pelo preço atual 6.75. Ordens geralmente são executadas perto de 6.75 ou 7.05, enquanto 53 e -2.03% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VLRS no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de VLRS?
Investir em Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America envolve considerar a faixa anual 3.49 - 9.01 e o preço atual 6.75. Muitos comparam -6.12% e 81.45% antes de enviar ordens em 6.75 ou 7.05. Estude as mudanças diárias de preço de VLRS no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Controladora Vuela Compania De Aviacion, S.A.B. De C.V.?
O maior preço de Controladora Vuela Compania De Aviacion, S.A.B. De C.V. (VLRS) no último ano foi 9.01. As ações oscilaram bastante dentro de 3.49 - 9.01, e a comparação com 6.86 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Controladora Vuela Compania De Aviacion, S.A.B. De C.V.?
O menor preço de Controladora Vuela Compania De Aviacion, S.A.B. De C.V. (VLRS) no ano foi 3.49. A comparação com o preço atual 6.75 e 3.49 - 9.01 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VLRS em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de VLRS?
No passado Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 6.86 e -9.88% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 6.86
- Open
- 6.89
- Bid
- 6.75
- Ask
- 7.05
- Low
- 6.74
- High
- 6.89
- Volume
- 53
- Mudança diária
- -1.60%
- Mudança mensal
- -6.12%
- Mudança de 6 meses
- 81.45%
- Mudança anual
- -9.88%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 4.651%