VLRS: Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America
Il tasso di cambio VLRS ha avuto una variazione del 1.93% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.72 e ad un massimo di 7.00.
Segui le dinamiche di Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni VLRS oggi?
Oggi le azioni Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America sono prezzate a 6.86. Viene scambiato all'interno di 6.72 - 7.00, la chiusura di ieri è stata 6.73 e il volume degli scambi ha raggiunto 372. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VLRS mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America pagano dividendi?
Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America è attualmente valutato a 6.86. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -8.41% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VLRS.
Come acquistare azioni VLRS?
Puoi acquistare azioni Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America al prezzo attuale di 6.86. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 6.86 o 7.16, mentre 372 e 2.08% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VLRS sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni VLRS?
Investire in Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America implica considerare l'intervallo annuale 3.49 - 9.01 e il prezzo attuale 6.86. Molti confrontano -4.59% e 84.41% prima di effettuare ordini su 6.86 o 7.16. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VLRS con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Controladora Vuela Compania De Aviacion, S.A.B. De C.V.?
Il prezzo massimo di Controladora Vuela Compania De Aviacion, S.A.B. De C.V. nell'ultimo anno è stato 9.01. All'interno di 3.49 - 9.01, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 6.73 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Controladora Vuela Compania De Aviacion, S.A.B. De C.V.?
Il prezzo più basso di Controladora Vuela Compania De Aviacion, S.A.B. De C.V. (VLRS) nel corso dell'anno è stato 3.49. Confrontandolo con gli attuali 6.86 e 3.49 - 9.01 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VLRS muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VLRS?
Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 6.73 e -8.41%.
- Chiusura Precedente
- 6.73
- Apertura
- 6.72
- Bid
- 6.86
- Ask
- 7.16
- Minimo
- 6.72
- Massimo
- 7.00
- Volume
- 372
- Variazione giornaliera
- 1.93%
- Variazione Mensile
- -4.59%
- Variazione Semestrale
- 84.41%
- Variazione Annuale
- -8.41%
- 4.651%