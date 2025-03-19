VLRS: Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America
今日VLRS汇率已更改-1.60%。当日，交易品种以低点6.74和高点6.89进行交易。
关注Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
VLRS新闻
- 墨西哥航空公司Volaris在InvestingPro公允价值信号后飙升64%
- Mexican airline Volaris soars 64% following InvestingPro’s Fair Value signal
- Volaris: From Strong Buy To Buy On US Market Turmoil (NYSE:VLRS)
- LATAM Airlines August 2025 Traffic Improves Year Over Year
- Airline Stock Roundup: JBLU's Bullish Q3 View, RYAAY & UAL in Focus
- Volaris Reports Decrease in Consolidated Load Factor for August
- LATAM Airlines July 2025 Traffic Improves Year Over Year
- Copa Holdings' July 2025 Traffic Improves Year Over Year
- Volaris Reports Decrease in Consolidated Load Factor for July
- Airline says its US travel taken down by tariffs
- Airline says its international travel taken down by tariffs
- Wall Street Analysts Think Controladora Vuela (VLRS) Could Surge 56.86%: Read This Before Placing a Bet
- Is LATAM Airlines Group (LTM) Stock Undervalued Right Now?
- Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRS) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Mexico’s largest airline boosts customer satisfaction with AI bots
- Controladora Vuela ADR earnings beat by $0.17, revenue topped estimates
- Compared to Estimates, Controladora Vuela (VLRS) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Grupo Aeroportuario del Sureste: Remaining Bullish Despite Softer Traffic Growth
- Copa Holdings' June 2025 Traffic Improves Year Over Year
- Volaris Stock: Strong Buy While It's On Discount (NYSE:VLRS)
- Grupo Aeroportuario del Pacifico: Successfully Navigating Some Choppy Airspace (NYSE:PAC)
- Volaris downgraded by analysts on macro risks, weak U.S.-Mexico demand
- This Saia Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 4 Downgrades For Tuesday - Icon (NASDAQ:ICLR), Insulet (NASDAQ:PODD)
- OMA Airports: Significant Discount Due To Market Disruptions (NASDAQ:OMAB)
常见问题解答
VLRS股票今天的价格是多少？
Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America股票今天的定价为6.75。它在6.74 - 6.89范围内交易，昨天的收盘价为6.86，交易量达到53。VLRS的实时价格图表显示了这些更新。
Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America股票是否支付股息？
Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America目前的价值为6.75。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-9.88%和USD。实时查看图表以跟踪VLRS走势。
如何购买VLRS股票？
您可以以6.75的当前价格购买Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America股票。订单通常设置在6.75或7.05附近，而53和-2.03%显示市场活动。立即关注VLRS的实时图表更新。
如何投资VLRS股票？
投资Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America需要考虑年度范围3.49 - 9.01和当前价格6.75。许多人在以6.75或7.05下订单之前，会比较-6.12%和。实时查看VLRS价格图表，了解每日变化。
Controladora Vuela Compania De Aviacion, S.A.B. De C.V.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Controladora Vuela Compania De Aviacion, S.A.B. De C.V.的最高价格是9.01。在3.49 - 9.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America的绩效。
Controladora Vuela Compania De Aviacion, S.A.B. De C.V.股票的最低价格是多少？
Controladora Vuela Compania De Aviacion, S.A.B. De C.V.（VLRS）的最低价格为3.49。将其与当前的6.75和3.49 - 9.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VLRS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VLRS股票是什么时候拆分的？
Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.86和-9.88%中可见。
- 前一天收盘价
- 6.86
- 开盘价
- 6.89
- 卖价
- 6.75
- 买价
- 7.05
- 最低价
- 6.74
- 最高价
- 6.89
- 交易量
- 53
- 日变化
- -1.60%
- 月变化
- -6.12%
- 6个月变化
- 81.45%
- 年变化
- -9.88%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.651%