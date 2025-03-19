报价部分
VLRS: Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America

6.75 USD 0.11 (1.60%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日VLRS汇率已更改-1.60%。当日，交易品种以低点6.74和高点6.89进行交易。

关注Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

VLRS股票今天的价格是多少？

Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America股票今天的定价为6.75。它在6.74 - 6.89范围内交易，昨天的收盘价为6.86，交易量达到53。VLRS的实时价格图表显示了这些更新。

Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America股票是否支付股息？

Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America目前的价值为6.75。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-9.88%和USD。实时查看图表以跟踪VLRS走势。

如何购买VLRS股票？

您可以以6.75的当前价格购买Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America股票。订单通常设置在6.75或7.05附近，而53和-2.03%显示市场活动。立即关注VLRS的实时图表更新。

如何投资VLRS股票？

投资Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America需要考虑年度范围3.49 - 9.01和当前价格6.75。许多人在以6.75或7.05下订单之前，会比较-6.12%和。实时查看VLRS价格图表，了解每日变化。

Controladora Vuela Compania De Aviacion, S.A.B. De C.V.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Controladora Vuela Compania De Aviacion, S.A.B. De C.V.的最高价格是9.01。在3.49 - 9.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America的绩效。

Controladora Vuela Compania De Aviacion, S.A.B. De C.V.股票的最低价格是多少？

Controladora Vuela Compania De Aviacion, S.A.B. De C.V.（VLRS）的最低价格为3.49。将其与当前的6.75和3.49 - 9.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VLRS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VLRS股票是什么时候拆分的？

Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.86和-9.88%中可见。

日范围
6.74 6.89
年范围
3.49 9.01
前一天收盘价
6.86
开盘价
6.89
卖价
6.75
买价
7.05
最低价
6.74
最高价
6.89
交易量
53
日变化
-1.60%
月变化
-6.12%
6个月变化
81.45%
年变化
-9.88%
09 十月, 星期四
12:30
USD
美联储主席Powell讲话
实际值
预测值
前值
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
前值
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
前值
12:35
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值
12:45
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值
16:00
USD
WASDE报告
实际值
预测值
前值
16:45
USD
美联储监管副主席Barr讲话
实际值
预测值
前值
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
4.651%
19:45
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值