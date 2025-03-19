クォートセクション
通貨 / VLRS
VLRS: Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. America

6.75 USD 0.11 (1.60%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VLRSの今日の為替レートは、-1.60%変化しました。日中、通貨は1あたり6.74の安値と6.89の高値で取引されました。

Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. Americaダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

VLRS株の現在の価格は？

Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. Americaの株価は本日6.75です。6.74 - 6.89内で取引され、前日の終値は6.86、取引量は375に達しました。VLRSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. Americaの株は配当を出しますか？

Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. Americaの現在の価格は6.75です。配当方針は会社によりますが、投資家は-9.88%やUSDにも注目します。VLRSの動きはライブチャートで確認できます。

VLRS株を買う方法は？

Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. Americaの株は現在6.75で購入可能です。注文は通常6.75または7.05付近で行われ、375や-2.03%が市場の動きを示します。VLRSの最新情報はライブチャートで確認できます。

VLRS株に投資する方法は？

Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. Americaへの投資では、年間の値幅3.49 - 9.01と現在の6.75を考慮します。注文は多くの場合6.75や7.05で行われる前に、-6.12%や81.45%と比較されます。VLRSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Controladora Vuela Compania De Aviacion, S.A.B. De C.V.の株の最高値は？

Controladora Vuela Compania De Aviacion, S.A.B. De C.V.の過去1年の最高値は9.01でした。3.49 - 9.01内で株価は大きく変動し、6.86と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. Americaのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Controladora Vuela Compania De Aviacion, S.A.B. De C.V.の株の最低値は？

Controladora Vuela Compania De Aviacion, S.A.B. De C.V.(VLRS)の年間最安値は3.49でした。現在の6.75や3.49 - 9.01と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VLRSの動きはライブチャートで確認できます。

VLRSの株式分割はいつ行われましたか？

Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. Americaは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、6.86、-9.88%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
6.74 6.89
1年のレンジ
3.49 9.01
以前の終値
6.86
始値
6.89
買値
6.75
買値
7.05
安値
6.74
高値
6.89
出来高
375
1日の変化
-1.60%
1ヶ月の変化
-6.12%
6ヶ月の変化
81.45%
1年の変化
-9.88%
