Dövizler / VIVK
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
VIVK: Vivakor Inc
0.55 USD 0.03 (5.17%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VIVK fiyatı bugün -5.17% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.55 ve Yüksek fiyatı olarak 0.62 aralığında işlem gördü.
Vivakor Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VIVK haberleri
- Vivakor partners with Neuralix to implement AI across midstream ops
- EXCLUSIVE: Vivakor Partners With Neuralix To Bring AI To Midstream Energy, Eyes Industry-Wide Expansion - Vivakor (NASDAQ:VIVK)
- Vivakor sets special dividend payment date for September 26
- Vivakor appoints new CFO and COO to strengthen leadership team
- Vivakor sells non-core water transport units to reduce debt
- EXCLUSIVE: Vivakor Sheds Water Transport Business To Refocus On Oil, Slashes $59 Million Debt - Vivakor (NASDAQ:VIVK)
- Vivakor Issues Convertible Notes and Shares to Investors
- Vivakor expands operations in key oil basins
- EXCLUSIVE: Vivakor Bets On Permian Boom With 10 Crude Hubs - Vivakor (NASDAQ:VIVK)
- Vivakor Announces Special Dividend
- EXCLUSIVE: Vivakor Announces Special Stock Dividend - Vivakor (NASDAQ:VIVK)
- Vivakor reports surge in Q1 revenue and gross profit
- Vivakor issues convertible notes, stocks to investors
Günlük aralık
0.55 0.62
Yıllık aralık
0.51 1.74
- Önceki kapanış
- 0.58
- Açılış
- 0.59
- Satış
- 0.55
- Alış
- 0.85
- Düşük
- 0.55
- Yüksek
- 0.62
- Hacim
- 283
- Günlük değişim
- -5.17%
- Aylık değişim
- -22.54%
- 6 aylık değişim
- -32.93%
- Yıllık değişim
- -63.09%
21 Eylül, Pazar