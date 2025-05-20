货币 / VIVK
VIVK: Vivakor Inc
0.56 USD 0.01 (1.82%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日VIVK汇率已更改1.82%。当日，交易品种以低点0.55和高点0.59进行交易。
关注Vivakor Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
VIVK新闻
- Vivakor partners with Neuralix to implement AI across midstream ops
- EXCLUSIVE: Vivakor Partners With Neuralix To Bring AI To Midstream Energy, Eyes Industry-Wide Expansion - Vivakor (NASDAQ:VIVK)
- Vivakor sets special dividend payment date for September 26
- Vivakor appoints new CFO and COO to strengthen leadership team
- Vivakor sells non-core water transport units to reduce debt
- EXCLUSIVE: Vivakor Sheds Water Transport Business To Refocus On Oil, Slashes $59 Million Debt - Vivakor (NASDAQ:VIVK)
- Vivakor Issues Convertible Notes and Shares to Investors
- Vivakor expands operations in key oil basins
- EXCLUSIVE: Vivakor Bets On Permian Boom With 10 Crude Hubs - Vivakor (NASDAQ:VIVK)
- Vivakor Announces Special Dividend
- EXCLUSIVE: Vivakor Announces Special Stock Dividend - Vivakor (NASDAQ:VIVK)
- Vivakor reports surge in Q1 revenue and gross profit
- Vivakor issues convertible notes, stocks to investors
日范围
0.55 0.59
年范围
0.51 1.74
- 前一天收盘价
- 0.55
- 开盘价
- 0.56
- 卖价
- 0.56
- 买价
- 0.86
- 最低价
- 0.55
- 最高价
- 0.59
- 交易量
- 67
- 日变化
- 1.82%
- 月变化
- -21.13%
- 6个月变化
- -31.71%
- 年变化
- -62.42%
