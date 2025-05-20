Divisas / VIVK
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
VIVK: Vivakor Inc
0.56 USD 0.01 (1.82%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de VIVK de hoy ha cambiado un 1.82%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.54, mientras que el máximo ha alcanzado 0.59.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Vivakor Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VIVK News
- Vivakor partners with Neuralix to implement AI across midstream ops
- EXCLUSIVE: Vivakor Partners With Neuralix To Bring AI To Midstream Energy, Eyes Industry-Wide Expansion - Vivakor (NASDAQ:VIVK)
- Vivakor sets special dividend payment date for September 26
- Vivakor appoints new CFO and COO to strengthen leadership team
- Vivakor sells non-core water transport units to reduce debt
- EXCLUSIVE: Vivakor Sheds Water Transport Business To Refocus On Oil, Slashes $59 Million Debt - Vivakor (NASDAQ:VIVK)
- Vivakor Issues Convertible Notes and Shares to Investors
- Vivakor expands operations in key oil basins
- EXCLUSIVE: Vivakor Bets On Permian Boom With 10 Crude Hubs - Vivakor (NASDAQ:VIVK)
- Vivakor Announces Special Dividend
- EXCLUSIVE: Vivakor Announces Special Stock Dividend - Vivakor (NASDAQ:VIVK)
- Vivakor reports surge in Q1 revenue and gross profit
- Vivakor issues convertible notes, stocks to investors
Rango diario
0.54 0.59
Rango anual
0.51 1.74
- Cierres anteriores
- 0.55
- Open
- 0.56
- Bid
- 0.56
- Ask
- 0.86
- Low
- 0.54
- High
- 0.59
- Volumen
- 123
- Cambio diario
- 1.82%
- Cambio mensual
- -21.13%
- Cambio a 6 meses
- -31.71%
- Cambio anual
- -62.42%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B