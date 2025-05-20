통화 / VIVK
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
VIVK: Vivakor Inc
0.55 USD 0.03 (5.17%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
VIVK 환율이 오늘 -5.17%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.55이고 고가는 0.62이었습니다.
Vivakor Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VIVK News
- Vivakor partners with Neuralix to implement AI across midstream ops
- EXCLUSIVE: Vivakor Partners With Neuralix To Bring AI To Midstream Energy, Eyes Industry-Wide Expansion - Vivakor (NASDAQ:VIVK)
- Vivakor sets special dividend payment date for September 26
- Vivakor appoints new CFO and COO to strengthen leadership team
- Vivakor sells non-core water transport units to reduce debt
- EXCLUSIVE: Vivakor Sheds Water Transport Business To Refocus On Oil, Slashes $59 Million Debt - Vivakor (NASDAQ:VIVK)
- Vivakor Issues Convertible Notes and Shares to Investors
- Vivakor expands operations in key oil basins
- EXCLUSIVE: Vivakor Bets On Permian Boom With 10 Crude Hubs - Vivakor (NASDAQ:VIVK)
- Vivakor Announces Special Dividend
- EXCLUSIVE: Vivakor Announces Special Stock Dividend - Vivakor (NASDAQ:VIVK)
- Vivakor reports surge in Q1 revenue and gross profit
- Vivakor issues convertible notes, stocks to investors
일일 변동 비율
0.55 0.62
년간 변동
0.51 1.74
- 이전 종가
- 0.58
- 시가
- 0.59
- Bid
- 0.55
- Ask
- 0.85
- 저가
- 0.55
- 고가
- 0.62
- 볼륨
- 283
- 일일 변동
- -5.17%
- 월 변동
- -22.54%
- 6개월 변동
- -32.93%
- 년간 변동율
- -63.09%
20 9월, 토요일