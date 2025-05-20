Valute / VIVK
VIVK: Vivakor Inc
0.55 USD 0.03 (5.17%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VIVK ha avuto una variazione del -5.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.55 e ad un massimo di 0.62.
Segui le dinamiche di Vivakor Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
VIVK News
- Vivakor partners with Neuralix to implement AI across midstream ops
- EXCLUSIVE: Vivakor Partners With Neuralix To Bring AI To Midstream Energy, Eyes Industry-Wide Expansion - Vivakor (NASDAQ:VIVK)
- Vivakor sets special dividend payment date for September 26
- Vivakor appoints new CFO and COO to strengthen leadership team
- Vivakor sells non-core water transport units to reduce debt
- EXCLUSIVE: Vivakor Sheds Water Transport Business To Refocus On Oil, Slashes $59 Million Debt - Vivakor (NASDAQ:VIVK)
- Vivakor Issues Convertible Notes and Shares to Investors
- Vivakor expands operations in key oil basins
- EXCLUSIVE: Vivakor Bets On Permian Boom With 10 Crude Hubs - Vivakor (NASDAQ:VIVK)
- Vivakor Announces Special Dividend
- EXCLUSIVE: Vivakor Announces Special Stock Dividend - Vivakor (NASDAQ:VIVK)
- Vivakor reports surge in Q1 revenue and gross profit
- Vivakor issues convertible notes, stocks to investors
Intervallo Giornaliero
0.55 0.62
Intervallo Annuale
0.51 1.74
- Chiusura Precedente
- 0.58
- Apertura
- 0.59
- Bid
- 0.55
- Ask
- 0.85
- Minimo
- 0.55
- Massimo
- 0.62
- Volume
- 283
- Variazione giornaliera
- -5.17%
- Variazione Mensile
- -22.54%
- Variazione Semestrale
- -32.93%
- Variazione Annuale
- -63.09%
21 settembre, domenica