VIVK: Vivakor Inc
0.55 USD 0.03 (5.17%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de VIVK a changé de -5.17% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.55 et à un maximum de 0.62.
Suivez la dynamique Vivakor Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
VIVK Nouvelles
- Vivakor partners with Neuralix to implement AI across midstream ops
- Vivakor sets special dividend payment date for September 26
- Vivakor appoints new CFO and COO to strengthen leadership team
- Vivakor sells non-core water transport units to reduce debt
- Vivakor Issues Convertible Notes and Shares to Investors
- Vivakor expands operations in key oil basins
- Vivakor Announces Special Dividend
- Vivakor reports surge in Q1 revenue and gross profit
- Vivakor issues convertible notes, stocks to investors
Range quotidien
0.55 0.62
Range Annuel
0.51 1.74
- Clôture Précédente
- 0.58
- Ouverture
- 0.59
- Bid
- 0.55
- Ask
- 0.85
- Plus Bas
- 0.55
- Plus Haut
- 0.62
- Volume
- 283
- Changement quotidien
- -5.17%
- Changement Mensuel
- -22.54%
- Changement à 6 Mois
- -32.93%
- Changement Annuel
- -63.09%
20 septembre, samedi