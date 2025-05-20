通貨 / VIVK
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
VIVK: Vivakor Inc
0.58 USD 0.02 (3.57%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VIVKの今日の為替レートは、3.57%変化しました。日中、通貨は1あたり0.56の安値と0.59の高値で取引されました。
Vivakor Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VIVK News
- Vivakor partners with Neuralix to implement AI across midstream ops
- EXCLUSIVE: Vivakor Partners With Neuralix To Bring AI To Midstream Energy, Eyes Industry-Wide Expansion - Vivakor (NASDAQ:VIVK)
- Vivakor sets special dividend payment date for September 26
- Vivakor appoints new CFO and COO to strengthen leadership team
- Vivakor sells non-core water transport units to reduce debt
- EXCLUSIVE: Vivakor Sheds Water Transport Business To Refocus On Oil, Slashes $59 Million Debt - Vivakor (NASDAQ:VIVK)
- Vivakor Issues Convertible Notes and Shares to Investors
- Vivakor expands operations in key oil basins
- EXCLUSIVE: Vivakor Bets On Permian Boom With 10 Crude Hubs - Vivakor (NASDAQ:VIVK)
- Vivakor Announces Special Dividend
- EXCLUSIVE: Vivakor Announces Special Stock Dividend - Vivakor (NASDAQ:VIVK)
- Vivakor reports surge in Q1 revenue and gross profit
- Vivakor issues convertible notes, stocks to investors
1日のレンジ
0.56 0.59
1年のレンジ
0.51 1.74
- 以前の終値
- 0.56
- 始値
- 0.58
- 買値
- 0.58
- 買値
- 0.88
- 安値
- 0.56
- 高値
- 0.59
- 出来高
- 119
- 1日の変化
- 3.57%
- 1ヶ月の変化
- -18.31%
- 6ヶ月の変化
- -29.27%
- 1年の変化
- -61.07%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K