Moedas / VIVK
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
VIVK: Vivakor Inc
0.58 USD 0.02 (3.57%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do VIVK para hoje mudou para 3.57%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.56 e o mais alto foi 0.59.
Veja a dinâmica do par de moedas Vivakor Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VIVK Notícias
- Vivakor partners with Neuralix to implement AI across midstream ops
- EXCLUSIVE: Vivakor Partners With Neuralix To Bring AI To Midstream Energy, Eyes Industry-Wide Expansion - Vivakor (NASDAQ:VIVK)
- Vivakor sets special dividend payment date for September 26
- Vivakor appoints new CFO and COO to strengthen leadership team
- Vivakor sells non-core water transport units to reduce debt
- EXCLUSIVE: Vivakor Sheds Water Transport Business To Refocus On Oil, Slashes $59 Million Debt - Vivakor (NASDAQ:VIVK)
- Vivakor Issues Convertible Notes and Shares to Investors
- Vivakor expands operations in key oil basins
- EXCLUSIVE: Vivakor Bets On Permian Boom With 10 Crude Hubs - Vivakor (NASDAQ:VIVK)
- Vivakor Announces Special Dividend
- EXCLUSIVE: Vivakor Announces Special Stock Dividend - Vivakor (NASDAQ:VIVK)
- Vivakor reports surge in Q1 revenue and gross profit
- Vivakor issues convertible notes, stocks to investors
Faixa diária
0.56 0.59
Faixa anual
0.51 1.74
- Fechamento anterior
- 0.56
- Open
- 0.58
- Bid
- 0.58
- Ask
- 0.88
- Low
- 0.56
- High
- 0.59
- Volume
- 119
- Mudança diária
- 3.57%
- Mudança mensal
- -18.31%
- Mudança de 6 meses
- -29.27%
- Mudança anual
- -61.07%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh