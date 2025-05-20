Währungen / VIVK
VIVK: Vivakor Inc
0.58 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VIVK hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.58 bis zu einem Hoch von 0.62 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vivakor Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VIVK News
- Vivakor partners with Neuralix to implement AI across midstream ops
- EXCLUSIVE: Vivakor Partners With Neuralix To Bring AI To Midstream Energy, Eyes Industry-Wide Expansion - Vivakor (NASDAQ:VIVK)
- Vivakor sets special dividend payment date for September 26
- Vivakor appoints new CFO and COO to strengthen leadership team
- Vivakor sells non-core water transport units to reduce debt
- EXCLUSIVE: Vivakor Sheds Water Transport Business To Refocus On Oil, Slashes $59 Million Debt - Vivakor (NASDAQ:VIVK)
- Vivakor Issues Convertible Notes and Shares to Investors
- Vivakor expands operations in key oil basins
- EXCLUSIVE: Vivakor Bets On Permian Boom With 10 Crude Hubs - Vivakor (NASDAQ:VIVK)
- Vivakor Announces Special Dividend
- EXCLUSIVE: Vivakor Announces Special Stock Dividend - Vivakor (NASDAQ:VIVK)
- Vivakor reports surge in Q1 revenue and gross profit
- Vivakor issues convertible notes, stocks to investors
Tagesspanne
0.58 0.62
Jahresspanne
0.51 1.74
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.58
- Eröffnung
- 0.59
- Bid
- 0.58
- Ask
- 0.88
- Tief
- 0.58
- Hoch
- 0.62
- Volumen
- 150
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -18.31%
- 6-Monatsänderung
- -29.27%
- Jahresänderung
- -61.07%
